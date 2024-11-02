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"Підвищення буде відразу великим": коли і на скільки в Україні злетять комунальні тарифи

Ангеліна Підвисоцька
2 листопада 2024, 06:20
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Тарифи в Україні на деякі комунальні послуги можуть зрости вдвічі, вважає експерт Корольчук.
отопление, деньги
В Україні можуть зрости комунальні тарифи / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Що сказав Корольчук:

  • В Україні можуть значно зрости комунальні тарифи
  • Підвищення тарифів може відбутися вже у 2025 році
  • Тарифи на комунальні послуги можуть зрости вдвічі

В Україні вже за кілька місяців можуть значно зрости тарифи на низку комунальних послуг. Про це в коментарі Главреду розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Він зазначає, що ще 2023 року НКРЕКП намагалася підвищити тариф на воду, але тоді рішення скасували. Нині ж імовірність здорожчання збільшується, тому що в державному бюджеті є значна діра.

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"Щодо тепла є різні цифри - у деяких областях поточний тариф сягає 3-4 тисячі гривень за гігакалорію, але в середньому становить близько 2 тисяч гривень. У цьому разі, якщо підвищення відбудеться, то воно буде одразу великим... Аналогічно і з водою - якщо зараз тариф на холодну воду залишається в коридорі 30-80 гривень, то в разі підвищення його теж можна впевнено множити на два", - сказав Корольчук.

На думку експерта, тарифи на воду і тепло можуть зрости вже наступного року - ближче до літа.

"Не думаю, що це станеться до кінця цього опалювального сезону (хоча я припускаю невелику вірогідність), то навесні - ближче до літа, підвищення може бути вдвічі, щоб покрити всі витрати. Адже за останні два роки істотно зросли ціни на матеріали, зарплати, паливо", - додав він.

Також знову зрости може і тариф на електроенергію. У 2025-2026 роках він може збільшитися до 5 гривень.

"Спочатку НКРЕКП розглядалося поетапне підвищення мінімум до 4 гривень за кіловат. Те підвищення, яке відбулося навесні, більше за прогнозоване, на що, напевно, також були причини. За планами підвищення тарифу для населення, які обговорювалися на 2025-2026 рік, розглядався коридор у 5 гривень", - пояснює Корольчук.

'Підвищення буде відразу великим': коли і на скільки в Україні злетять комунальні тарифи
Як заощадити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Водночас експерт вважає завищеним нинішній тариф на електроенергію в 4,32 гривні. У разі підвищення до 5 гривень можлива сегментація, коли люди, які споживають великі обсяги електроенергії, платитимуть більше.

Корольчук вважає, що без підвищення тарифів Україні потрібно буде залучати міжнародну допомогу або державне субсидування.

Хто такий Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював пресслужбу компанії ДК "Газ України", яка входила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою пресслужби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник пресцентру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

На Україну чекає підвищення тарифів - що про це відомо

Як повідомляв раніше Главред, на українців може чекати підвищення тарифів на комунальні послуги через зобов'язання країни перед Міжнародним валютним фондом.

У 2025 році очікується підвищення тарифів на газ, тепло, гарячу воду, розподіл газу та електроенергію для населення, говорив Олег Попенко. Він пояснив, що меморандум МВФ фіксує не зобов'язання, а можливість підвищити тарифи.

Рішення щодо підвищення тарифів можуть відкласти, вважає директорка енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко. Політичний крок здатен перенести таке рішення на більш тривалий термін.

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