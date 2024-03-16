В Україні з 1 квітня нинішнього року побутовий конкретний тариф на електроенергію не зміниться і становитиме 2,64 грн за кВт*год.

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Тариф на світло з 1 квітня: чи очікувати підвищення / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 квітня 2024 року тариф на електроенергію не зміниться і становитиме 2,64 грн за кіловат-годину. При цьому фіксована ціна може бути переглянута в травні, проте в Міненерго поки що про такі плани не повідомляють. Держагенство з питань енергоефективності на своєму сайті опублікувало поради для українців про те, як ефективно споживати струм.

Як платити менше за електроенергію

Основні поради:

Вимикайте світло, якщо ніхто не перебуває в кімнаті;

Використовувати енергоефективні лампочки. Слід встановити світлодіодні (LED) енергоощадні лампочки, що не містять шкідливих речовин;

Датчики руху - у багатоквартирних будинках їх слід встановити в коридорах, під'їзді, на сходах та інших місцях спільного користування (у приватному будинку - біля дверей і на подвір'ї);

Енергозберігаючі побутові прилади, у яких є маркування "А" або "А+". Холодильник такого класу споживе на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж обсягу марки "В".

Режим очікування для комп'ютера доречний, якщо залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч. Слід відключати пристрої, якими ніхто не користується. А ще краще - вимикати взагалі штекер із розетки. Це не тільки дасть змогу заощадити електроенергію, а й убереже пристрої від впливу можливих перепадів електроенергії. Також можна встановити автоматичні вимикачі.

Не можна залишати прилади, що працюють від акумулятора

(наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повного заряджання акумулятора.

Використовуйте СВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити - адже вони працюють швидко й економічно.

Далі - як кажуть чиновники, вартість електроенергії до нинішнього рівня підняли влітку 2023 року. І хоча собівартість генерації, ремонтні роботи потребують постійного перегляду тарифів, імовірно, щонайменше найближчими місяцями (або навіть протягом усього року) підвищувати тариф на світло для населення не будуть.

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Що таке Держагенство з питань енергоефективності? Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, альтернативних видів палива, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні тарифи

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

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