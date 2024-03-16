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Тариф на світло з 1 квітня: чи очікувати підвищення

Дмитро Відоменко
16 березня 2024, 10:59
В Україні з 1 квітня нинішнього року побутовий конкретний тариф на електроенергію не зміниться і становитиме 2,64 грн за кВт*год.
Лампочка, тариф
Тариф на світло з 1 квітня: чи очікувати підвищення / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 квітня 2024 року тариф на електроенергію не зміниться і становитиме 2,64 грн за кіловат-годину. При цьому фіксована ціна може бути переглянута в травні, проте в Міненерго поки що про такі плани не повідомляють. Держагенство з питань енергоефективності на своєму сайті опублікувало поради для українців про те, як ефективно споживати струм.

Як платити менше за електроенергію

Основні поради:

  • Вимикайте світло, якщо ніхто не перебуває в кімнаті;
  • Використовувати енергоефективні лампочки. Слід встановити світлодіодні (LED) енергоощадні лампочки, що не містять шкідливих речовин;
  • Датчики руху - у багатоквартирних будинках їх слід встановити в коридорах, під'їзді, на сходах та інших місцях спільного користування (у приватному будинку - біля дверей і на подвір'ї);
  • Енергозберігаючі побутові прилади, у яких є маркування "А" або "А+". Холодильник такого класу споживе на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж обсягу марки "В".
  • Режим очікування для комп'ютера доречний, якщо залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч. Слід відключати пристрої, якими ніхто не користується. А ще краще - вимикати взагалі штекер із розетки. Це не тільки дасть змогу заощадити електроенергію, а й убереже пристрої від впливу можливих перепадів електроенергії. Також можна встановити автоматичні вимикачі.
  • Не можна залишати прилади, що працюють від акумулятора
  • (наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повного заряджання акумулятора.
  • Використовуйте СВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити - адже вони працюють швидко й економічно.

Далі - як кажуть чиновники, вартість електроенергії до нинішнього рівня підняли влітку 2023 року. І хоча собівартість генерації, ремонтні роботи потребують постійного перегляду тарифів, імовірно, щонайменше найближчими місяцями (або навіть протягом усього року) підвищувати тариф на світло для населення не будуть.

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Що таке Держагенство з питань енергоефективності?

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, альтернативних видів палива, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні тарифи

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

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свет тарифи на електроенергію підвищення тарифів
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