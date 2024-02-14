Чи піднімуть в Україні тарифи на світло, газ і тепло: у Раді відповіли

В Україні до кінця опалювального сезону тарифи на комунальні послуги для населення не змінюватимуться, заявив представник парламенту.

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У Раді відповіли, чи планується піднімати комунальні тарифи / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні до кінця опалювального сезону 2023/2024 року тарифи на комунальні послуги для населення не змінюватимуться - оскільки продовжує діяти закон, що встановлює мораторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Про це розповів голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у ефірі єдиного телемарафону.

"Влітку, з метою акумулювання коштів для відновлення енергетичної інфраструктури, тариф на електроенергію змінився. Цей захід допоміг забезпечити українцям безперебійне постачання електроенергії взимку", - сказав він.

За словами першого заступника голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Олексія Кучеренка, тарифи на електроенергію, газ, теплопостачання та воду складають по-різному, а їхня структура залежить від цін на різні види палива.

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"Потрібно аналізувати кожен тариф окремо. Єдине, що потрібно зазначити: необхідно робити все можливе, щоб у межах наявних тарифів енергетики та комунальники могли забезпечувати якісне надання послуг", - сказав нардеп.

Герус також повідомив про запровадження з боку держави стимулів для комунальних підприємств - зокрема, що стосується встановлення сонячної генерації. Якщо погода сприятлива, то сонячна електростанція може частково або навіть повністю забезпечувати підприємство електрикою.

Тепер, каже нардеп, комунальники зможуть зменшити обсяги закупівлі електроенергії з мережі. А всю електроенергію, що залишилася, підприємство може продавати й отримувати гроші.

"Це суттєва економія коштів, які можна використати на інші потреби, наприклад, на модернізацію підприємства, запровадження енергоефективних заходів", - підсумував Герус.

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж, Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

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