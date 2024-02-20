Чи будуть підвищувати тариф на світло: міністр енергетики дав відповідь

В Україні тарифи на електроенергію діють до квітня 2024 року. Але і після зазначеної дати планів підвищувати ціни зараз немає, сказали в Міненерго.

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Міністр енергетики дав відповідь з приводу підвищення тарифів на світло / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні нинішній тариф на електроенергію діє до квітня нинішнього року. Однак і після зазначеної дати планів підвищувати ціни немає. Про це заявив керівник Міненерго Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

Чиновник прокоментував інформацію, поширену в Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ щодо можливого підвищення ціни на електроенергію до 6 грн/за кіловат-годину.

"По-перше, 6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований. Але дійсно до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", – сказав Галущенко.

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За його словами, тільки в квітні поточного року влада буде дивитися на ситуацію, проте зараз "немає ні проектів, ні розрахунків". Він стверджує, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, теж не має аналогічних планів.

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комуналні послуги. В цілому їх вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж, Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, швидше за все в Україні піднімуть тариф на електрику.

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