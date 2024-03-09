Як удвічі в побуті знизити витрати на світло: що потрібно зробити

Як кажуть чиновники, підключення нічного тарифу на електроенергію безкоштовне. Але при цьому українцю доведеться купити двозонний лічильник.

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Як удвічі в побуті знизити витрати на світло? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні тариф на електроенергію найближчим часом влада переглядати не планує (зараз він становить 2,64 грн за кіловат-годину). Однак при цьому будь-яка сім'я може вдвічі знизити вартість електроенергії - і для цього потрібно встановити двозонний лічильник, а також споживати світло в період з 23.00 до 07.00. Така інформація міститься в постанові Кабміну № 544.

Як кажуть чиновники, підключення нічного тарифу безплатне. Але при цьому українцю доведеться купити двозонний лічильник. Він коштує в діапазоні від 1,6 тисячі до 2,4 тисячі грн.

Наприклад, якщо ви витрачаєте 250 кіловат-годин на місяць і половину електроенергії споживатимете в нічний період, то зможете економити 165 грн на місяць, кажуть експерти. Тобто вже за 10 місяців купівля лічильника окупиться.

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Крім того, чутки про ймовірне підвищення тарифу на світло в Міненерго регулярно спростовують. Ще кілька тижнів тому міністр енергетики Герман Галущенко нагадав, що чинну ціну зафіксовано до квітня. У квітні орієнтуватимуться за ситуацією, проте жодних планів змінювати ціну станом на цей момент немає.

У Міненерго вважають, що новини про підвищення тарифів поширюють зокрема й на дестабілізацію ситуації.

"Жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється", - зазначили у відомстві.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Комунальні тарифи

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.

При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До того ж Олександр Хмелевський у коментарі Главреду повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше, в Україні піднімуть тариф на електрику.

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