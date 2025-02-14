Ціни рекордно обвалилися: який популярний овоч тепер коштує копійки

Продукт коштує тепер дешевше, ніж у січні 2025 року.

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Картопля в Україні дешевшає / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головні відповіді на запитання:

Чому картопля стала дешевшою

Скільки коштує овоч у супермаркетах

Ціни на картоплю в Україні продовжують знижуватися. За даними ресурсу "Мінфін", основними причинами здешевлення є збільшення імпорту та погіршення якості овоча під час зберігання.

Восени 2024 року картопля коштувала рекордно дорого, однак з того часу ситуація стабілізувалася, і ціни поступово пішли вниз.

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"Станом на середину лютого 2025 року середня ціна картоплі становить 31,03 гривні за кілограм, що на 3,54 грн/кг дешевше, ніж у січні 2025 року, коли середня ціна на овоч була на рівні 34,57 грн/кг", - кажуть експерти.

Цікаві факти про картоплю / інфографіка: Главред

Скільки коштує картопля в різних супермаркетах?

Auchan – 26,80 грн/кг

– 26,80 грн/кг АТБ – 25,89 грн/кг (найдешевша пропозиція)

– 25,89 грн/кг (найдешевша пропозиція) Сільпо – від 29,60 грн/кг (найвища ціна серед аналізованих мереж)

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо,про те, що картопля подешевшала на 10% Главред повідомляв ще на початку лютого. Однак варто вказати, що, попри здешевлення, нинішня вартість картоплі все ще на 21% вища, ніж на початку лютого 2024 року.

Також експерти заспокоювали українців, що стрибка цін на картоплю не буде. Однак попри те, що ціни на цей овоч поки що залишатимуться стабільними, доведеться споживати більше імпортного продукту, поки не з’явиться новий урожай.

Також у січні та лютому ціни яйця також стабільно падають. Великі торговельні мережі знизили вартість фасованих яєць на 6-8 гривень за десяток.

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