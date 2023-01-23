Варто купувати вже зараз: в Україні значно зростуть ціни на гречку

Експерт зазначив, що ціна знизилася після насичення ринку гречкою нового врожаю.

Ціни на гречку / pixabay

Ціни на гречку в Україні значно знизилися. Як відзначають експерти, вже в 2023 році в Україні виникне дефіцит гречки та крупа різко подорожчає.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що ціна знизилася після насичення ринку гречкою нового врожаю.

Після різкого стрибка ціни на гречку до 100 і більше гривень за кілограм, нинішня її вартість в середньому 85 гривень, а місцями і в 70 гривень вже не так лякає українців.

"Внутрішній ринок завжди розраховувався на 40 млн населення, але реально зараз 30 млн населення. Всі говорять, що внутрішній ринок гречки – це 120 тис. тонн. На душу населення в рік йде 3 кг гречки, тобто для 30 млн населення її потрібно лише 90 тис.тонн. Але в цьому році гречки виробили 110 тис. тонн, і її нікуди дівати", - пояснив експерт, передає donbas24.

Він зазначив, що в мирний час надлишки можна було б експортувати, але вживають гречку тільки деякі країни колишнього СРСР і Китаю. У Китай везти крупу дуже далеко, а Європі її практично не вживають.

Ціни на гречку / Мінфін

"Виробникам доведеться реалізувати все вирощене в Україні, і вони практично нічого не зароблять на цьому або повернуть суму собівартості вирощування. Саме тому не варто очікувати, що фермери посіють багато гречки. Таке було вже в 2013 році", згадує Олег Пендзин.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Раніше експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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