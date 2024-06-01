Вартість зросла на 13%: Україні злетіли ціни на найпопулярніший салатний овоч

Скорочення обсягів продукції на ринку та збільшення попиту на овоч призвели до підпвищення цін.

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Українцям доведеться платити більше за тепличний овоч / Колаж: УНІАН, pixabay.com

На українському ринку стрімко зросли ціни на тепличні томати. Обмежена пропозиція та високий попит на помідори дозволили фермерам підвищити ціни на свою продукцію. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Наразі ціни на овоч коливаються в межах 60-75 грн/кг. За даними проекту, це в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Причиною зростання цін на тепличні томати експерти називають скорочення обсягів пропозиції даної продукції на ринку, не лише з місцевих тепличних комбінатів, а й суттєве зменшення постачання томату із зовнішнього ринку", - зазначили аналітики. відео дня

Експерти пояснили, що підвищення цін на помідори також спровокував стабільний попит на цей овоч з боку оптових компаній та роздрібних мереж. Водночас, незважаючи на підвищення цін, тепличний томат зараз коштує на 15% дешевше, ніж у той самий період минулого року.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Нагадаємо, в Україні значно знизилась вартість на ранню білокачанну капусту. Овоч можна купити на 20% дешевше, ніж минулого тижня.

Також ціни на тепличні огірки стрімко знижуються. Вартість овоча в середньому впала на 20%, до 55-100 грн за кілограм. Падіння цін пояснюється сезонним збільшенням пропозиції та невеликим попитом.

Як повідомляв Главред, на українському ринку стрімко зросли ціни на полуницю через прохолодну погоду в основних регіонах вирощування. Наразі ціни на полуницю коливаються від 65 до 100 гривень за кілограм, що на 27% вище, ніж минулого тижня.

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