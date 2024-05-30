Фермери масово знижують ціни: в Україні різко здешевшав популярний ранній овоч

Ціна на овоч в Україні вже на 82% нижча, ніж у цей же період минулого року. При цьому вартість знижуватиметься й надалі.

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На ринку падає ціна на популярний овоч / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

В Україні знизилась вартість на ранню білокачанну капусту. Овоч нового врожаю можна придбати на 20% дешевше, ніж минулого тижня. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Наразі ціни на капусту коливаються в межах 6-10 грн/кг ($0,15-0,25/кг). За данипи проекту, це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

"Основною причиною знижувальних цінових коригувань в даному сегменті виробники називають сезонне збільшення пропозиції капусти нового врожаю, а також досить невисокий попит на дану продукцію", - пояснили аналітики. відео дня

Експерти зазначають, що українські фермери змушені знижувати ціни через надлишок капусти на ринку. Більшість українських господарств уже розпочали масове відвантаження ранньої капусти.

Водночас ситуацію ускладнюють невисокі темпи збуту продукції. Оптові компанії та роздрібні мережі купують капусту невеликими партіями, враховуючи її відносно короткий термін зберігання.

При цьому, ціна на ранню капусту в Україні вже на 82% нижча, ніж у цей же період минулого року. Виробники припускають, що тенденція до зниження цін може зберегтися й надалі.

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Нагадаємо, на українському ринку стрімко зросли ціни на полуницю через прохолодну погоду в основних регіонах вирощування. Наразі ціни на полуницю коливаються від 65 до 100 гривень за кілограм, що на 27% вище, ніж минулого тижня.

Також ціни на тепличні огірки стрімко знижуються. Вартість овоча в середньому впала на 20%, до 55-100 грн за кілограм. Падіння цін пояснюється сезонним збільшенням пропозиції та невеликим попитом.

Як повідомляв Главред, в Україні помітно знизилася ціна на імпортні томати. За даними аналітиків проєкту EastFruit, вартість імпортованих з Туреччини помідорів знизилася приблизно на 18%, і зараз вони продаються по 70-80 гривень за кілограм.

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