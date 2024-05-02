Вартість знизилась на 20%: в Україні стрімко падає ціна на популярний салатний овоч

Падіння цін пояснюється сезонним збільшенням пропозиції огірка та невеликим попитом на цю продукцію.

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В Україні стрімко дешевшає популярний овоч / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні стрімко знижуються ціни на тепличні огірки. Вартість овоча знизилась в середньому на 20% і тепер огірки продають за ціною від 55-100 грн за кілограм. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними аналітиків, падіння цін пояснюється сезонним збільшенням пропозиції огірка. Водночас попит на цю продукцію залишається невеликим. Тому місцеві оптові компанії та роздрібні мережі змушені закуповувати огірки лише для поточних продажів, зокрема й через короткий термін реалізації.

Виробники знижують відпускні ціни через збільшення пропозиції цієї продукції, але невеликого попиту. Потепління прискорило дозрівання огірка, а збільшення пропозиції з плівкових теплиць підсилило тиск на ринок.

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Наразі огірок із тепличних комбінатів пропонується на 10% дешевше, ніж на початку травня попереднього року.

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Як повідомляв Главред, українські фермери підвищили ціни на білокачанну капусту через зменшення пропозиції і стабільний попит. Торішня капуста зараз продається за 8-13 грн/кг.

Також в Україні помітно знизилася ціна на імпортні томати. За даними аналітиків проєкту EastFruit, вартість імпортованих з Туреччини помідорів знизилася приблизно на 18%, і зараз вони продаються по 70-80 гривень за кілограм.

Крім цього, на 13% знизилися ціни на картоплю, її вартість становить 14-18 гривень за кілограм. Пропозиція картоплі на ринку велика, але попит зменшується.

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