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Ціни "кусаються": в Україні різко подорожчала найпопулярніша ягода

Руслана Заклінська
25 травня 2024, 02:44
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Прохолодна погода, яка спостерігалася в основних регіонах вирощування цієї ягоди, не сприяла швидкому дозріванню урожаю.
Ціни 'кусаються': в Україні різко подорожчала найпопулярніша ягода
Популярна серед українців ягода стрімко дорожчає / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

На українському ринку стрімко зросли ціни на полуницю. Через прохолодну погоду в основних регіонах вирощування цієї ягоди, яка спричинила повільне дозрівання урожаю, фермери підвищили ціни. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Наразі ціни на полуницю коливаються від 65 до 100 гривень за кілограм. За даними аналітиків, це в середньому вище на 27%, ніж минулого тижня.

"На сьогодні пропозиція суниці садової з місцевих господарств поки що вельми малооб’ємна, що дає можливість виробникам України продавати суницю за досить високими цінами", - пояснили аналітики.

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Водночас ціна полуниці зараз вища на 23%, ніж у цей же період минулого року. Проте збільшення пропозиції з місцевих господарств може знизити ціни в найближчому майбутньому, а також на ринок вплине дешевша імпортна ягода.

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Нагадаємо, ціни на тепличні огірки стрімко знижуються. Вартість овоча в середньому впала на 20%, до 55-100 грн за кілограм. Падіння цін пояснюється сезонним збільшенням пропозиції та невеликим попитом.

Також в Україні помітно знизилася ціна на імпортні томати. За даними аналітиків проєкту EastFruit, вартість імпортованих з Туреччини помідорів знизилася приблизно на 18%, і зараз вони продаються по 70-80 гривень за кілограм.

Як повідомляв Главред, українські фермери підвищили ціни на білокачанну капусту через зменшення пропозиції і стабільний попит. Торішня капуста зараз продається за 8-13 грн/кг.

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