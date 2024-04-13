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Можна зекономити: в Україні стрімко знижується ціна на популярний продукт

Руслана Заклінська
13 квітня 2024, 19:27
Збільшення пропозиції імпортних томатів спричинило зниження попиту на тепличні.
Можна зекономити: в Україні стрімко знижується ціна на популярний продукт
На ринку впала ціна на популярний овоч / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні помітно знизилася ціна на імпортні томати. Вартість овоча знизилась в середньому на 18% і тепер турецькі томати надходять у продаж по 70-80 гривень за кілограм. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними аналітиків, після подорожчання помідорів тижнем раніше, темпи їх збуту значно знизилися, а пропозиція навпаки зросла. Тому продавці вирішили знизити відпускні ціни на імпортні томати, щоб уникнути накопичення непроданих запасів на складах оптових компаній.

Ключові гравці на ринку зазначають, що зниження цін у цьому сегменті має кілька причин. Збільшення пропозиції імпортних томатів спричинило зниження попиту на тепличні, тоді як темпи їх реалізації істотно знизилися.

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Наразі ціни на імпортний томат в Україні на 20% нижчі, ніж у першій половині квітня 2023 року. Водночас продавці переконані, що ціни на цей овоч знижуватимуться й наступного тижня.

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EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - новини по темі

Нагадаємо, в Україні значно знизились ціни на столові буряки через зменшення попиту на цей овоч. Ціни в середньому знизилися на 13% порівняно із минулим тижнем і коливаються від 8 до 14 гривень за кілограм.

Також на 13% знизилися ціни на картоплю, їх вартість становить 14-18 гривень за кілограм. Пропозиція картоплі на ринку велика, але попит зменшується.

Як повідомляв Главред, в Україні зріс попит на свіжу малину, оптова ціна зараз становить близько 1200 грн/кг. Аналітики прогнозують, що цього року ціни на свіжу малину можуть бути вищими через зростання цін на світовому ринку замороженої малини.

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