Ціна підскочила у два рази: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

Фермери переконані, що ціна на столовий буряк й надалі буде зростати.

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В Україні дорожчає столовий буряк / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чому ціна на столові буряки продовжує зростати

Скільки коштує кілограм овоча

З початку квітня поточного року на українському ринку спостерігається поступове зростання цін на столові буряки. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Аналітики пояснюють, що запаси овоча скорочуються, тим часом серед споживачів справжній ажіотаж. Тому через великий попит фермери майже щодня піднімають ціни.

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Зараз столовий буряк продають по 20–26 грн за кілограм, що в середньому на 17% більше, ніж наприкінці минулого тижня.

Фермери розповідають, що ще один чинник, який впливає на підвищення цін - скорочення виробництва столових буряків у 2024 році через несприятливі умови.

Аналітики додають, що наразі ціни на столові буряки в Україні вже в середньому в 2 рази вищі, ніж в квітні 2024 року.

При цьому гравців ринку переконані, що ціна й надалі буде зростати. Оскільки попит на ці коренеплоди продовжує збільшуватися, а пропозиція стрімко скорочується.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Як писав Главред, ціни на популярні в Україні овочі впродовж тижня зросли. За даними аналітиків, зростання вартості насамперед торкнулося торішньої капусти: її нижня цінова межа зросла з 42 до 44 гривень за кілограм. Також додала в ціні морква — з 25 до 27 гривень.

Тим часом українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю через надлишок продукції на ринку. Більшість виробників прагнуть швидко реалізувати залишки врожаю, оскільки якість овочів поступово погіршується.

Крім того, квітневі заморозки можуть призвести до подорожчання огірків, помідорів та перцю. Голова Союзу українського селянства Іван Томич зазначив, що ціни зростатимуть, але різкого подорожчання не очікується завдяки імпорту.

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