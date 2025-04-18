Ціни 'підскочили' на 55% за тиждень: в Україні дорожчає популярний продукт

Аналітики зауважили, що спостерігається дефіцит якісної продукції.

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Ціни на цибулю / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

В Україні почала дорожчати цибуля

Вона в середньому на 55% дорожче, ніж минулого тижня

Подорожчання пов’язане із зростанням попиту

Вперше з початку року в Україні суттєво підвищились ціни на цибулю. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За їх словами, це пов’язано із сезонним виснаженням запасів цієї продукції у місцевих господарствах і збільшеної закупівельної активності гуртових компаній.

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Відомо, що на сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше 14-20 грн/кг ($0,34-0,49/кг), що в середньому на 55% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Незважаючи на подорожчання, попит на цибулю зростає щодня за умов гострого дефіциту пропозиції якісної продукції. Більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто має певні запаси, зараз зупинили продажі, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін", - йдеться в повідомленні.

Аналітики також наголосили, що на сьогоднішній день цибуля в Україні вже коштує в середньому на 59% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, з початку квітня поточного року на українському ринку спостерігається поступове зростання цін на столові буряки. Запаси овоча скорочуються, тим часом серед споживачів справжній ажіотаж.

Головний науковий співробітник державної дослідної станції птахівництва Інституту тваринництва НААН Олег Катеринич заявив, що перед Великоднем ціна на курячі яйця потішила українців. Вартість продукту знизилася, однак не варто очікувати, що ціна суттєво продовжить падати.

Крім того, в Україні напередодні Великодня ціни на деякі продукти зростають, однак ключовий продукт святкового столу - буженина стала виключенням.

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