Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Скільки коштуватиме долар і євро в Україні до 26 квітня - прогноз банкіра

Руслана Заклінська
19 квітня 2026, 11:47
Тарас Лєсовий вважає, що готівковий долар може наблизитися до позначки 44,5 грн.
Курс валют в Україні до 26 квітня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара в Україні до 26 квітня
  • Скільки гривень коштуватиме 100 або 1000 доларів
  • Який прогноз курсу євро

Курс долара в Україні до 26 квітня залишатиметься в межах прогнозованої динаміки. Натомість євро буде більш чутливим до ситуації на світових ринках. Про це у коментарі УНІАН розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За словами експерта, якщо ситуація в Україні та світі залишатиметься стабільною, то різких потрясінь чекати не варто. Лєсовий прогнозує, що курс долара перебуватиме в межах 43,5-44,25 грн/дол. на міжбанку та 43,5-44,5 грн/дол. на готівковому ринку.

відео дня

Тому за 100 доларів українцям доведеться викласти від 4350 до 4450 гривень. Купівля 1000 доларів обійдеться у 43 500-44 500 гривень.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Курс європейської валюти залишається більш непередбачуваним. За оцінкою експерта, курс євро коливатиметься в діапазоні 49,5-52 грн/євро на міжбанку та 50,5-52 грн/євро в готівковому сегменті.

Таким чином, за 100 євро в обмінниках попросять 5050-5200 гривень, а за 1000 євро - від 50 500 до 52 000 гривень.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 20 квітня, курс долара зріс до 43,89 грн/дол., що означає падіння гривні на 25 копійок. Євро подорожчав до 51,77 грн/євро.

Також кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначав, що у разі закріплення курсу вище 44 грн за долар наступною ціллю може стати рівень 45 грн, який потенційно може бути досягнутий уже в квітні.

Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що найближчим часом курс долара навряд чи перевищить позначку 45 грн. За його словами, нині вартість гривні значною мірою визначається політикою Національний банк України, а не суто ринковими факторами.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Класичної перемоги не буде": у НАТО зробили неоднозначну заяву про фінал війни

13:02Війна
Кінець залежності: Україна запускає план "Б" без підтримки США - The Atlantic

11:54Політика
Прилетіли "Нептуни": Сили оборони атакували важливий завод у РФ

11:22Війна
Популярне

Більше
Як відмити старий скотч із пластику на вікнах за лічені хвилини: дієвий лайфхак

Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти