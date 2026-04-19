Скільки коштуватиме долар і євро в Україні до 26 квітня - прогноз банкіра

Тарас Лєсовий вважає, що готівковий долар може наблизитися до позначки 44,5 грн.

Курс валют в Україні до 26 квітня

Курс долара в Україні до 26 квітня залишатиметься в межах прогнозованої динаміки. Натомість євро буде більш чутливим до ситуації на світових ринках. Про це у коментарі УНІАН розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За словами експерта, якщо ситуація в Україні та світі залишатиметься стабільною, то різких потрясінь чекати не варто. Лєсовий прогнозує, що курс долара перебуватиме в межах 43,5-44,25 грн/дол. на міжбанку та 43,5-44,5 грн/дол. на готівковому ринку.

Тому за 100 доларів українцям доведеться викласти від 4350 до 4450 гривень. Купівля 1000 доларів обійдеться у 43 500-44 500 гривень.

Курс євро

Курс європейської валюти залишається більш непередбачуваним. За оцінкою експерта, курс євро коливатиметься в діапазоні 49,5-52 грн/євро на міжбанку та 50,5-52 грн/євро в готівковому сегменті.

Таким чином, за 100 євро в обмінниках попросять 5050-5200 гривень, а за 1000 євро - від 50 500 до 52 000 гривень.

Як повідомляв Главред, на понеділок, 20 квітня, курс долара зріс до 43,89 грн/дол., що означає падіння гривні на 25 копійок. Євро подорожчав до 51,77 грн/євро.

Також кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначав, що у разі закріплення курсу вище 44 грн за долар наступною ціллю може стати рівень 45 грн, який потенційно може бути досягнутий уже в квітні.

Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що найближчим часом курс долара навряд чи перевищить позначку 45 грн. За його словами, нині вартість гривні значною мірою визначається політикою Національний банк України, а не суто ринковими факторами.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

