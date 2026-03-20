Курс валют б'є рекорди: чи сягне долар позначки 45 і вище — прогноз експерта

Вартість гривні визначається не ринком, а політикою Національного банку України.

Експерт пояснив, чому долар не перевищить 45 грн

Курс долара в Україні найближчим часом не підніметься вище 45 гривень. Вартість української валюти зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика Нацбанку України. Про це заявив фінансовий аналітик, економічний експерт Олексій Кущ.

За його словами, у березні 2026 року валютний ринок України увійшов у фазу підвищеної турбулентності.

"Поки що гривня буде в діапазоні до 45. Після цього можливий подальший рух", — сказав експерт в ефірі Новини.LIVE.

Варто зазначити, що Національний банк України на 7 копійок підняв курс долара щодо гривні. Офіційний курс долара на 20 березня встановили на рівні 43,96 грн за 1 долар.

Курс євро становить 50,50 грн, що на 2 копійки нижче, ніж учора.

Офіційний курс польського злотого встановили на рівні 11,79 копійок.

Чи варто продавати долари: порада експерта

Засновник і президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак радить не намагатися заробляти на коливаннях валютного курсу, адже для більшості людей це зазвичай закінчується фінансовими втратами.

За його словами, статистика показує, що фізичні особи найчастіше купують іноземну валюту тоді, коли вона вже подорожчала, а продають після падіння курсу. У результаті вигоду від таких операцій зазвичай отримують великі банки.

Щоб уникнути подібних ризиків, фінансист рекомендує заздалегідь диверсифікувати свої заощадження і не перекидати кошти між різними активами. Оптимальним варіантом він називає розподіл приблизно 40% заощаджень у гривні, зокрема через інвестиції в ОВГЗ, близько 30% — у доларах, які можна зберігати на депозиті або готівкою, і ще 30% — у євро. Такий підхід допомагає збалансувати фінансові активи незалежно від коливань на валютному ринку.

Як писав Главред, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривень за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні впродовж року.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лесовий попереджав, що на валютному ринку України в березні напруга посилиться. На його думку, європейська валюта коштуватиме від 50,5 до 52 гривень за євро.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив: попри те, що зараз Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б утримувати курс гривні стабільним, курс долара та євро зростає. За його словами, причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку палива.

Про персону: Олексій Кущ Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

