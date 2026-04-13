Долар і євро готують "сюрпризи": експерти розповіли, чого очікувати до кінця квітня

Дар'я Пшеничник
13 квітня 2026, 11:13
Збільшення інтересу населення до євро експерт пояснює все більшою інтеграцією України в Європу.

Яким буде курс валют в Україні до кінця квітня

Головне з новини:

  • Гривня зміцнюється, долар продовжує падати
  • Євро зростає на тлі рекордного попиту
  • Після Великодня можливе коливання курсу гривні

У квітні 2026 року валютний ринок України продовжив охолоджуватися: гривня зміцнюється вже четвертий тиждень поспіль, а готівковий долар опустився нижче 44 гривень. Євро, навпаки, демонструє різкі коливання, але стабільно тримається вище 50 гривень.

За даними спеціалізованих ресурсів, з 30 березня по 12 квітня долар у продажу подешевшав у середньому з 44,07 до 43,72 грн, а в купівлі - з 43,60 до 43,17 грн. Таким чином ринок фактично повернувся до рівнів початку березня. Євро за цей період рухався хвилеподібно: після падіння до 50,70 грн на початку квітня курс знову піднявся перед Великоднем до 51,24 грн, пише ТСН.

Політика НБУ та реакція ринку

Національний банк продовжив зміцнювати гривню до долара, знизивши офіційний курс до 43,47 грн станом на 12 квітня. До євро регулятор, навпаки, послабив гривню - до 50,80 грн. На 13 квітня НБУ встановив курси 43,46 грн/долар і 50,91 грн/євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що ринок стабілізувався, а попит населення на євро досяг рекордних значень:

"На міжбанку попит на валюту не зростає, все спокійно… Вперше за довгий час чистий попит на євро перевищив попит на долари: євровалюти придбано фізособами на 482 млн доларів у перерахунку, доларів на 481,8 млн".

За його словами, це пов’язано з посиленням інтеграції України до ЄС та непередбачуваністю американської фінансової політики.

Прогнози експертів: долар вниз чи вгору

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що долар має потенціал для подальшого зниження, оскільки НБУ буде стримувати інфляцію, яка у березні прискорилася до 7,9% у річному вимірі.

"У квітні інфляція може бути ще більшою, тому Нацбанк продовжуватиме ситуативно зміцнювати гривню… На кінець квітня готівковий долар може подешевшати ще на 20–25 коп.", - підкреслив він.

Водночас голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський попереджає, що стабільність гривні може бути нетривалою через ризики затримки кредиту ЄС на 90 млрд євро.

"Після Великодня курсовий коридор на міжбанку зросте до 43,5–44,2 грн/долар… готівковий курс може знову вийти за 44 грн/долар", - зазначив він.

Шевчишин прогнозує протилежну динаміку: євро - вгору, долар - вниз, а гривня після Великодня може послабшати на 10–20 копійок.

Чи варто зараз купувати або продавати валюту

Питання інвестиційної стратегії експерти трактують по‑різному. Олег Пендзин наголошує, що гривня залишається найвигіднішим інструментом для заробітку завдяки високій дохідності ОВДП і депозитів:

"Дохідність по гривні залишається найвищою… А от у валюті дохідність мізер".

Водночас Андрій Шевчишин радить використовувати період стабільності для купівлі валюти та формувати збалансований портфель:

"Наразі варто вкладатися і в долари, і в євро у пропорції 1:1… портфель має складатися з трьох рівних частин: гривня в ОВДП, долар, євро".

Курс валют в Україні на 13 квітня / Інфографіка: Главред

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Главред раніше повідомляв, що за оцінкою незалежного експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

