Євро злетів до нового максимуму, долар іде вгору: курс валют на 17 квітня

Національний банк України послабив гривню перед вихідними.

Курс валют в Україні 17 квітня

На п'ятницю, 17 квітня, Національний банк України суттєво послабив національну валюту відносно всіх основних іноземних валют. Євро вдруге за тиждень оновило історичний максимум. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 17 квітня встановлено на рівні 43,64 грн/дол. Порівняно з четвергом, 16 квітня (43,52 грн/дол.), американська валюта здорожчала на 12 копійок.

Курс євро на 17 квітня

Слідом за доларом помітно зросла і вартість європейської валюти. Єдина європейська валюта досягла нового історичного максимуму - 51,42 грн/євро. Євро подорожчав на 15 копійок. Попередній рекорд курсу євро був зафіксований 15 квітня на рівні 51,32 грн.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43.76/43.79 грн/дол., а до євро - 51.61/51.66 грн/євро.

Курс злотого на 17 квітня

Польський злотий у кінці робочого тижня також продемонстрував ріст. Його курс на п'ятницю встановився на рівні 12,12 грн, що на 3 копійки більше порівняно з четвергом (12,09 грн).

Що буде з курсом долара у квітні - прогнози експертів Експерти дають різні прогнози щодо курсу долара у квітні. Зокрема, Олег Пендзин вважає, що американська валюта має потенціал до зниження — до кінця місяця готівковий курс може подешевшати на 20-25 копійок завдяки політиці НБУ зі стримування інфляції. Водночас Андрій Забловський не виключає послаблення гривні через можливі затримки фінансової допомоги від ЄС. За його словами, після Великодня курс долара може зрости до 43,5-44,2 грн, а на готівковому ринку - перевищити 44 грн.

Як повідомляв Главред, Національний банк України на 16 квітня дещо послабив гривню щодо долара, водночас зміцнивши її до євро та злотого. Офіційний курс долара зріс до 43,52 грн, тоді як євро подешевшав до 51,27 грн.

Валютний ринок України 15 квітня демонстрував різноспрямовану динаміку. Долар залишався відносно стабільним, тоді як євро продовжив зростання.

Водночас незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що у квітні курс євро коливатиметься в межах 50–52,5 грн, а ключовим фактором впливу залишатиметься ситуація на Близькому Сході.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

