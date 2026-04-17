Долар дорожчає, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 20 квітня

Відомо, що євро подорожчав одразу на 35 копійок.

Курс валют в Україні на понеділок

На понеділок, 20 квітня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, гривня різко послабила позиції по відношенню до євро та долара. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара на 20 квітня

Так, курс долара до гривні встановлено на рівні 43,89 грн/дол. Таким чином українська валюта послабилася одразу на 25 копійок.

Курс євро на 20 квітня

Водночас офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,77 грн/євро. Українська національна валюта втратила 35 копійок.

Варто підкреслити, що цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні, а попередній рекорд було зафіксовано 16 квітня - 51,42 грн/євро.

Крім того, на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,00/44,04 грн/дол., а до євро - 51,82/51,86 грн/євро.

Курс злотого на 20 квітня

Польський злотий також продемонстрував зростання. Курс цієї валюти встановлено на рівні 12,23 грн/злотий, що на 11 копійок більше, ніж у п’ятницю.

Як повідомляв Главред, незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський говорив, що якщо курс долара закріпиться вище позначки 44 грн., то наступною метою зростання стане 45 грн., яка може бути досягнута у квітні.

Фінансовий аналітик, економічний експерт Олексій Кущ заявляв, що курс долара в Україні найближчим часом не підніметься вище 45 гривень. Вартість української валюти зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика Нацбанку України.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

