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Біднішаємо з кожним роком: як доходи українців відстають від інфляції

12 січня 2022, 14:00

Минулоріч в Україні інфляція становила 10,3%, а доходи українців зросли всього на 3%.

Зростання доходів українців не встигає за зростанням інфляції / УНІАН

Зростання доходів українців за дев’ять місяців 2021 року становило лише 3%. Ця цифра суттєво відставала від показників інфляції, і тому не змогла компенсувати витрати на товари і послуги першої необхідності.

За даними Міжнародного валютного фонду, купівельна спроможність доходів у розрахунку на одного жителя в Україні залишається найнижчою в Європі. Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.

Через зростання цін і досить повільне зростання доходів у нашій державі суттєво скоротилися заощадження населення.

"Зростання реальних грошових доходів населення (заробітних плат, пенсій, інших грошових трансфертів) за 9 місяців 2021 року становило лише 3% і не змогло компенсувати зростання витрат населення на товари та послуги першої необхідності. В результаті заощадження населення скоротилися на 88 млрд грн (-2,4% ВВП)", – зазначив Данилишин.

При цьому він наголосив, що у переважній більшості зростання цін не залежало від України – на них впливали інфляційні процеси, які відбувалися у всьому світі. Також голова Ради Нацбанку нагадав, що у багатьох країнах інфляція зараз є рекордною за багато років. Так, у США вона становить 6,8%, у Євросоюзі – 5%, у Великій Британії – 5,1%.

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За словами Данилишина, в Україні проти реального зростання доходів українців у 3% інфляція за минулий рік становила 10,3%.

Інфляція в Україні 2021-го була максимальною за 4 роки

За даними Держстату, ціни в Україні у 2021 році зросли на 10%, найбільше – на газ і електроенергію, а також на продукти харчування. Споживчі ціни в грудні 2021 року за місяць зросли на 0,6%, а за рік – на 10%. Базова інфляція за місяць склала 0,4% або 7,9% за рік в цілому. Такий показник інфляції рекордний в Україні з 2017 року.

Які продукти харчування найбільше подорожчали

Данилишин розповів, що продукти харчування у споживчому кошику українців подорожчали переважно через зростання світових цін на окремі сировинні сільськогосподарські товари. Він зазначив, що зростання цін на основні продукти у 2021 році було наступним:

  • цукор за рік став дорожчим на 28%,
  • соняшникова олія – на 39%,
  • яйця – 19%,
  • хліб – 19%.

Які продукти можуть подорожчати найближчим часом

Хліб

В Україні найближчим часом очікується різке зростання вартості хліба. Підприємства змушені дорого платити за газ для виробництва і зазнають збитків, тому попереджають: якщо ціна на газ для них не знизиться, будуть змушені підняти ціну на хліб.

За словами генерального директора об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" Олександра Васильченка, підприємства уже досягнули домовленості з великими торговими мережами щодо підвищення цін на масові види хліба в січні 2022 року на 10%. І якщо хлібопекарські підприємства не отримуватимуть газ за пільговою ціною – вартість хліба і далі різко зростатиме.

Овочі

Як повідомили в Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП), високі ціни на енергоносії змусять вітчизняні тепличні господарства підвищувати ціни на овочі. У зв'язку з цим вартість українських овочів буде вдвічі більшою, ніж імпортних. До того ж подорожчання газу може призвести до повної зупинки тепличної галузі України.

Яйця

У разі стрімкого підвищення цін на газ в Україні птахівницькі підприємства змушені будуть скоротити виробництво, або повністю його зупинити, заявив президент ГО Українська організація захисту споживачів послуг Олег Тітамир. За його словами, продукція птахівництва, зокрема і курячі яйця, найближчим часом можуть подорожчати на 30−40%.

Цукор

Собівартість виробництва вітчизняного цукру зростає, тому очікуєтеся і зростання ціни на цей продукт. Причина – у зростанні вартості енергоносіїв, а також мінеральних добрив, засобів захисту рослин, металопрокату.

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