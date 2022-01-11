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Українців попередили про різке зростання цін на хліб: хлібопеки пояснили причину

11 січня 2022, 21:37

У січні ціну на хліб планують підняти на 10%, і надалі вартість продовжить рости.

Лише у січні ціну на хліб планують підняти на 10% / УНІАН, колаж Главред

В Україні найближчим часом очікується різке зростання вартості хліба. Підприємства змушені дорого платити за газ для виробництва, і тому зазнають збитків.

При цьому Меморандум щодо стабілізації цін на газ зараз не працює. Про це заявив генеральний директор об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" Олександр Васильченко, пишуть "Українські Новини".

"Меморандум від 31 грудня 2021 року, підписаний представниками хлібопекарських і борошномельних асоціацій, поки не працює, оскільки питання забезпечення хлібопекарських і борошномельних підприємств газом за пільговою ціною перебуває на стадії узгодження", – зазначив він.

За його словами, станом на вівторок, 11 січня, ще немає реального рішення про постачання підприємствам газу за пільговою ціною.

При цьому за рік вартість газу для підприємств зросла у 10 разів. Зараз підприємства укладають договори, згідно з якими мають платити за газ від 47 до 58 тисяч гривень із ПДВ за 1 тисячу кубометрів. Він наголосив, що підприємства таким чином зазнають збитків.

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"Як проміжне рішення – досягнуто домовленості, насамперед із великими торговими мережами, щодо підвищення цін на масові види хліба в січні – на 10%. Якщо пільгова ціна на газ для хлібопекарських підприємств не стане реальністю – слід очікувати подальшого різкого зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби", – заявив Васильченко.

Подорожчання газу вдарило по хлібопекарській галузі

Стрімке зростання цін на газ змушує виробників хлібобулочних виробів ставити питання про подорожчання своєї продукції. Як заявив раніше президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, подорожчання газу поставило на межу виживання переробну та харчову галузі. Він спрогнозував, що хліб може подорожчати на 30%.

За його словами, великі мережі магазинів не дозволяють зробити економічно обґрунтоване підвищення цін на певний відсоток.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб – вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць.

Як розповів президент ГО Українська організація захисту споживачів послуг Олег Тітамир, Україна імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання газу й українські промислові підприємства змушені купувати газ за європейськими цінами. При цьому для підприємств харчової промисловості, що продають продукцію на внутрішньому ринку, космічні європейські ціни на блакитне паливо є непідйомними. Найбільш страждають від дорожнечі енергоносіїв підприємства хлібопекарської галузі.

Кабмін установив граничну націнку на хліб

Український уряд запровадив граничний рівень торговельної надбавки на хліб і батон. До закінчення карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище, ніж 10%, йдеться в постанові уряду від 30 грудня 2021 р. № 1432.

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