В Україні різко поповзли вгору ціни на борщовий набір / Reuters

В Україні знову подорожчав більш ніж на 5% борщовий набір. Про це повідомляється в програмі Сніданок з 1+1 з посиланням на дані, які були оприлюднені в офісі ефективного регулювання.

За даними чиновників, середня вартість чотирьох порцій борщу в жовтні склала понад 65 гривень. Найбільше додали в ціні буряк, моркву і капусту.

Вартість картоплі зменшилася на 10%. У порівнянні з торішніми цінами в жовтні нинішнього року кілограм картоплі коштував близько 7,5 гривні. За словами експертів, здешевлення картоплі - явище сезонне. Втім, значне подорожчання вони не прогнозують. В Україні аграрії зібрали достатньо картоплі.

Крім того, в Україні подорожчали помідори і буряк. За минулий тиждень вартість томатів зросла на 7%. Кілограм коштує близько 40 гривень за кілограм. Ціна буряка зросла на 4% і становить близько дев'яти гривень за кілограм.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникова олія в Україні у вересні в річному вираженні - порівняно з вереснем 2020 року - зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

При цьому фрукти подешевшали на 3,5%, а овочі стали дорожчими на 1,7%.