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Сало і м'ясо рекордно дорожчають: українцям назвали нову ціну

17 січня 2022, 16:21

Якщо в січні 2021-го кілограм сала коштував 78,95 грн, то в грудні - 99,41 грн.

Сало
В Україні дорожчає сало / УНІАН

В Україні зростає вартість свинячого сала. Про подорожчання продукту свідчать дані статистики.

За даними Державної служби статистики, на українських ринках і магазинах зросла вартість сала.

Зазначимо, що напередодні новорічних свят за кілограм вітчизняного "делікатесу" продавці не соромлячись просили по 380 гривень.

Зафіксовано зростання цін на сало за підсумками 2021 року. Середня споживча ціна на сало зросла на 25,9%.

Відзначається, що якщо в січні 2021-го кілограм коштував 78,95 грн, то в грудні - 99,41 грн.

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Звернемо увагу на те, що груднева ціна стала найвищою в 2021 році, а січнева – найнижчою.

Зростання цін на м'ясо

Крім того, підвищилися ціни на м'ясо яловиче і свиняче.

Вартість яловичини в грудні 2021 року досягла 182,84 грн за кг (на 26,3% дорожче).

Ціна на свиняче м'ясо збільшилася до 123,75 грн за кг (на 6,8% дорожче).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникову олію в Україні у вересні в річному вираженні - порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

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