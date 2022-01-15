Понад 30 гривень за буханець: українцям назвали нову ціну батона і "українського"

Українців попередили про подорожчання хліба / УНІАН

В Україні вже в січні прогнозується подорожчання хлібобулочних виробів, заявили в провідних хлібопекарських асоціаціях.

Як повідомляє 112ua.tv, очікується, що ціни зростуть в середньому на 10%.

За прогнозом голови ради Укрхлібпрому Олександра Васильченка, ціни підвищаться до 10%, у тому числі на масові сорти хліба: "український" і батон. Він зазначив, що підвищення цін у таких межах тимчасово "відтягне кончину хлібозаводів".

У свою чергу президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко пояснив, що пекарі чекають обіцяного здешевлення природного газу.

"За оптимістичними прогнозами, виробники отримають його не раніше середини січня. Якщо газове питання взагалі не буде вирішене, то підвищення цін в межах компенсації витрат на оплату енергоносіїв та інших складових собівартості може скласти 30%", - сказав він.

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Васильченко підтвердив, що підвищення на 20% буде наступним кроком хлібопекарів після січневого подорожчання, якщо ситуація із забезпеченням підприємств газом не зрушиться з мертвої точки.

Глава Укрхлібпрому додав, що в цьому випадку ціна за одиницю хлібної продукції масового сорту зросте з нинішніх 25 до 32 грн.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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