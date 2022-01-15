УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Понад 30 гривень за буханець: українцям назвали нову ціну батона і "українського"

15 січня 2022, 19:57

Пекарі чекають обіцяного здешевлення природного газу, інакше підвищення цін не уникнути.

хліб
Українців попередили про подорожчання хліба / УНІАН

В Україні вже в січні прогнозується подорожчання хлібобулочних виробів, заявили в провідних хлібопекарських асоціаціях.

Як повідомляє 112ua.tv, очікується, що ціни зростуть в середньому на 10%.

За прогнозом голови ради Укрхлібпрому Олександра Васильченка, ціни підвищаться до 10%, у тому числі на масові сорти хліба: "український" і батон. Він зазначив, що підвищення цін у таких межах тимчасово "відтягне кончину хлібозаводів".

У свою чергу президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко пояснив, що пекарі чекають обіцяного здешевлення природного газу.

"За оптимістичними прогнозами, виробники отримають його не раніше середини січня. Якщо газове питання взагалі не буде вирішене, то підвищення цін в межах компенсації витрат на оплату енергоносіїв та інших складових собівартості може скласти 30%", - сказав він.

Реклама

Васильченко підтвердив, що підвищення на 20% буде наступним кроком хлібопекарів після січневого подорожчання, якщо ситуація із забезпеченням підприємств газом не зрушиться з мертвої точки.

Глава Укрхлібпрому додав, що в цьому випадку ціна за одиницю хлібної продукції масового сорту зросте з нинішніх 25 до 32 грн.

читайте такожБуханець хліба за 50 гривень: експерт попередив про бунти українців

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

читайте такожУкраїнців попередили про різкий стрибок цін на хліб: експерт назвав несподівану причину

Читайте ще:

viber
хліб ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «Понад 30 гривень за буханець: українцям назвали нову ціну батона і "українського"». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірна удача в грошах і достаток весь рік: кому зі знаків Зодіаку привалить успіх в рік Тигра 2022Неймовірна удача в грошах і достаток весь рік: кому зі знаків Зодіаку привалить успіх в рік Тигра 2022 Проблеми з грошима, втрати і труднощі: кому із знаків Зодіаку доведеться туго з фінансами в кінці січняПроблеми з грошима, втрати і труднощі: кому із знаків Зодіаку доведеться туго з фінансами в кінці січня Відомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесуВідомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесу У Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлункуУ Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлунку Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихіднийСтарий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний
20:00

Прикмети на 16 січня: що не можна робити в день Гордія і як не потрапити в біду

19:57

Понад 30 гривень за буханець: українцям назвали нову ціну батона і "українського"Відео

19:51

Росія намагається виправдати своє вторгнення: в МЗС Британії попередили УкраїнуВідео

19:48

Вітер зламав дерево, а воно вбило водія: ураган у Києві став смертельнимВідео

19:30

У Євросоюзі запропонували вдарити санкціями по знаменитостях РФ через ПутінаВідео

Реклама
19:30

Чому Україна ризикує стати другою АлбанієюПогляд

19:04

Рекордні за 20 років опади засипали станцію Академік Вернадський триметровим шаром снігу-фотоФотоВідео

18:47

РФ перекидає Іскандери до кордонів України - CITВідео

18:31

У пір'ї та з розставленими ногами: Лорак показала, як їй не терпиться повернутися до України

18:26

У МОЗ розповіли, як проходить коронавірус в Україні і назвали терміни пікової активностіВідео

18:00

Гороскоп на завтра, 16 січня 2022: Дівам – фінансові труднощі, Водоліям – втрати, Рибам - зрадаВідео

17:55

Газова криза у Європі та умова Росії: Москва оголосила про готовність накрутити постачання газуВідео

17:53

Доставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки та чи можна не платитиВідео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус: що відомо про самопочуття митрополитаВідео

17:45

У моду на 2022 рік входять чудові жіночі джинсові костюми, в яких життя стане яскравішимФотоВідео

17:37

Завалить глибокими заметами: Україну атакує потужний удару стихіїВідео

17:32

У Дніпрі на чоловіка обрушилася стріла крана з бетонною плитоюВідео

17:00

Одеса у вогні: в області спалахнула масштабна пожежаВідео

16:49

"Будемо це робити в останній момент": в ОП розповіли, чому Україна не готується до вторгнення РФВідео

16:39

Смертельне сходження: на Говерлі загинула туристка, є постраждаліВідео

Реклама
16:33

"200 тис. випадків на добу, кожен 20-й лікарні": лікар дав прогноз по Дельтакрону в УкраїніВідео

16:23

Ініціатива Зеленського щодо перемовин з Байденом та Путіним: у Білому домі зробили заявуВідео

15:55

РФ боїться ракет: у США запропонували озброїти Україну БМП Bradley і ЗРК StingerВідео

15:30

В українських супермаркетах різко подорожчають пакети - залишилося кілька тижнівВідео

15:29

Вторгнення РФ і екологічна катастрофа в Україні: розвідка оголосила про витік хімікатів на Донбасі

15:24

США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну - НуландВідео

15:14

Пенсії суддям злетіли в 56 разів більше, ніж звичайним українцям: у чому причинаВідео

14:45

Харківська поліція викликала ветерана "Азову" на допит за запитом РФ

14:34

Проїзд у громадському транспорті різко подорожчав: де українці платять найбільшеВідео

14:18

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: обвинуваченим у катастрофі загрожує до 15 років в'язниціВідео

14:09

Посадили на візок і повезли: під Харковом лікарі кілометр тягнули пацієнта до машини швидкої допомоги

14:07

Мама і дві маленькі доньки загинули у власному будинку в Донецькій областіВідео

14:01

Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа

13:28

Водохресні морози йдуть в Україну: де і на скільки похолодає

13:02

У школах України діти мерзнуть у холодних класах: батьки школярів намагаються вирішити проблему

12:58

Помідори на третину, огірки - в два рази: ціни на овочі в Україні невблаганно зростаютьВідео

12:48

Лікарка перерахувала продукти, що продовжують молодістьВідео

12:25

Нові кібератаки Росії можуть позбавити українців світла, тепла та грошей - ReutersВідео

12:05

Потужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дніВідео

12:05

Росії потрібна ліцензія на відродження СРСРПогляд

Реклама
11:40

Чат із пластичним хірургом Дмитром Слоссером

11:38

ЦРУ таємно готує українські спецпідрозділи, щоб дати відсіч Росії - ЗМІВідео

11:34

Україну охопив ураган: сильний вітер до 70 км/год валив дерева, стовпи і зупиняв транспортВідео

10:56

27-річна дружина українського футболіста на смерть розбилася в ДТП в день його переходу в новий клуб

09:40

Навіть староста в Італії: жителі села в Тернопільській області масово поїхали на заробіткиВідео

09:05

Зрив постачання газу до ЄС через вторгнення РФ в Україну: ЗМІ оголосили про плани США на сценарій

08:18

Коронавірус в Україні входить в раж: за добу знову виявлено понад 10 тисяч випадків зараженняВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівВідео

07:45

Відмова НАТО від виконання ультиматуму Москви: як спрацює погроза Заходу "прищемити хвоста" ПутінуПогляд

07:37

У Білому домі заявили, що Путін повинен вибрати або санкції, або деескалаціюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти