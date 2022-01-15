Помідори на третину, огірки - в два рази: ціни на овочі в Україні невблаганно зростають

В Україні подорожчали огірки і помідори / УНІАН

В Україні різко подорожчали тепличні томати і огірки. У той час як в інших країнах ціни пішли на спад.

Про це свідчать результати моніторингу ринку, проведеного експертами east-fruit.

Так, тепличні огірки за поточний тиждень подорожчали в Польщі та Україні, тоді як в більшості інших їх ціни знизилися. Експерти пов'язують це з тим, що поставки імпортного огірка були нестабільними, тоді як місцева продукція на ринок практично не поставлялася.

У підсумку на українському ринку огірок подорожчав до $2,34 / кг (65,43 грн.).

Інфографіка / east-fruit.com

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Тепличний томат за поточний тиждень подорожчали відразу в чотирьох країнах проекту.

"В Україні, Молдові та Грузії пропозиція місцевих томатів була недостатньою, і постачальники імпортної продукції змогли безперешкодно підвищувати ціни", - кажуть експерти.

Під кінець тижня тепличний червоний круглий томат в Україні встиг подорожчати більш ніж на третину до $1,51 (42,22 грн.) / кг .

Інфографіка / east-fruit.com

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про розширення списку товарів першої необхідності, що підпадають під державне регулювання цін на 12 продуктів - гречану крупу, борошно, цукор, макарони, соняшникова олія, вершкове масло, м'ясо птиці, яйця і молоко.

Згідно з рішенням, граничний рівень надбавки на ціну товарів на період карантину не повинен перевищувати 10%.