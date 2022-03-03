Росіяни залишилися без грошей: банки ввели комісію від 30% при купівлі валюти

У росіян немає грошей / pixabay

Росіяни масово скаржаться на відсутність грошей і проблеми з видачею валюти, навіть за попереднім замовленням і комісії.

Як повідомляє РБК у Telegram, банки пояснюють це зростаючим попитом і складною логістикою через західні санкції.

Крім того, банк Росії наказав брокерам з 3 березня стягувати комісію не менше 30% при виконанні доручень фізосіб про покупку будь-якої валюти - долари, євро, фунти, пише Інтерфакс.

Зазначається, що припис, отриманий напередодні профучасниками, діє до його скасування.

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"30%-а комісія, яку брокери повинні брати з фізичних осіб при купівлі валюти на біржі, просто вирівнює конкурентні умови між банками і брокерами, тому що банки мають можливість використовувати спред між курсом купівлі та продажу валюти", – пояснили в ЦБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що безпрецедентно жорсткі санкції, які зараз вводяться проти РФ, методично руйнують економіку Росії.

Врятувати її намагаються вливанням грошей на викуп акцій російських компаній. Зараз цим займається Фонд національного добробуту РФ. Мінфін має право залучати веб і "спеціалізовані фінансові організації" для викупу цих акцій.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

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