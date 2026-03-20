РФ заробляє на нафті, але є нюанс: що буде з економікою ворога

Аналітик пояснив, чи зможе РФ покращити ситуацію в економіці за рахунок росту цін на нафту.

https://glavred.net/economics/rf-zarabatyvaet-na-nefti-no-est-nyuans-ekspert-ocenil-chto-budet-s-ekonomikoy-vraga-10750487.html Посилання скопійоване

Росія зможе закрити деякі "діри" за рахунок підвищення цін на нафту

Що сказав Андрусів:

РФ може заробити на енергоресурсах 10 мільярдів доларів до червня

Гроші за нафту можуть частково стабілізувати ситуацію в Росії

На РФ чекає економічна стагнація

Країна-агресорка Росія, за словами президента України Володимира Зеленського, за перші два тижні війни на Близькому Сході через підвищення цін на енергоресурси та послаблення санкцій заробила близько 10 мільярдів доларів.

Однак це число дещо перебільшене. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів. За його словами, йдеться про потенційні 10 мільярдів доларів до червня.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

"Тобто якщо ситуація залишиться такою ж, росіяни можуть заробити цю суму приблизно до червня. Наразі йдеться орієнтовно про 1,5 млрд доларів. Тому я не оперував би такими узагальненими цифрами", - пояснив аналітик.

Андрусів зазначив, що для росіян 10 мільярдів доларів є дуже відчутною сумою, яка має стабілізуючий ефект. Завдяки цим коштам в РФ можуть частково вирівняти ситуацію та закрити певні "дірки".

"У той же час масштаб економічних проблем, що розгортаються, значно більший. Крім того, важливо розуміти: високі ціни на нафту не призведуть до колосального зростання доходів росіян. Навпаки, вони можуть сприяти рецесійним процесам, оскільки загалом скорочуватимуться обсяги споживання нафти у світі. Тому в короткостроковій перспективі Росія зможе "залатати" певні дірки, але у довгостроковій ситуації суттєво не зміниться", - додав він.

Росіяни, попри підвищення цін на енергоресурси, продовжують рухатися до жорсткої економічної стагнації, яка багато в чому нагадує останні роки існування Радянського Союзу.

Нагадаємо, Главред писав, що на тлі зростання світових цін на нафту адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення про тимчасове скасування санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що економічне становище у Росії уже складне і може тільки погіршуватися. Вести війну проти України Кремль зможе, найімовірніше, ще рік-два.

Напередодні повідомлялося, що поки на Близькому Сході триває війна, російській економіці нічого не загрожує. Як тільки війна припиниться, знову запуститься лічильник, який відраховує час до кінця економіки РФ.

Про персону: Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред