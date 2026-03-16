Єдиний шлях до миру: Світан сказав, як Україна може перемогти Росію

Світан зауважив, що Росія може повторити шлях Радянського Союзу.

Що може зруйнувати економіку РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Війна на Близькому Сході допомагає економіці РФ триматися

Якщо вартість російської нафти буде нижча 40 доларів, це буде початком кінця

Кінець російської економіки – це початок кінця Росії

Поки на Близькому Сході триває війна, російській економіці нічого не загрожує. Як тільки війна припиниться, знову запуститься лічильник, який відраховує час до кінця економіки країни-агресора. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан.

За його словами, Україні дуже важливо зупинити війну на Близькому Сході, адже чим раніше це станеться, тим швидше знову почне просідати ціна на нафту.

"Навряд чи, звичайно, ціна на нафту впаде до 20 доларів за барель, як це було за часів СРСР, але собівартість видобутку нафти в Росії значно вища (40-45 доларів), ніж була в Радянському Союзі (14-15 доларів). Якщо ціна на російську нафту Urals опуститься нижче 40 доларів, це буде початком кінця російської економіки", - підкреслив експерт.

Він також наголосив, що кінець російської економіки – це початок кінця Російської Федерації як такої, тому що в цьому випадку вона неминуче повторить шлях Радянського Союзу.

"До речі, це наше стратегічне завдання, бо лише так — через розпад або саморозпуск РФ, через крах російської економіки, через знищення російської нафтогазової галузі та зменшення надходження нафтодоларів до російської скарбниці — ми досягнемо миру. У нас іншого варіанту немає. Перемогти Росію ми можемо, лише розваливши її зсередини і розпустивши її, як СРСР", - підсумував Світан.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на Росію

Як повідомляв Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар казав, що військова кампанія США проти Ірану та можливе зростання цін на нафту не розв‘яжуть економічних проблем Росії. Навіть при тимчасових стрибках вартості енергоресурсів Москва навряд чи отримає значні надприбутки.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ескалація конфлікту на Близькому Сході спричиняє різкі коливання на енергетичних ринках, а стрибок цін на нафту та газ створює сприятливі умови для Кремля.

Експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус говорив, що ескалація на Близькому Сході вже відчутно струсонула глобальні ринки енергоресурсів. Ціна Brent у пікові моменти підбиралася до позначки у 120 доларів за барель, а європейський газ дорожчає щодня. На цьому тлі Росія отримує неочікувані бонуси, які можуть посилити її здатність фінансувати війну проти України.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

