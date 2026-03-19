"Час завершувати паузу": Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів

Руслан Іваненко
19 березня 2026, 21:40
Українська команда вирушає до США для переговорів щодо завершення війни та забезпечення достойного миру.
Зеленський підкреслив важливість змістовних переговорів

Коротко:

  • Переговори України та США щодо закінчення війни відбудуться в суботу
  • Українська політична команда вже вирушила на зустріч
  • Раніше була оголошена переговорна пауза, яка завершується

У суботу в США відбудуться переговори щодо завершення війни Росії проти України. Про це в своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, від американської сторони надходять сигнали про готовність продовжити роботу в наявних форматах перемовин.

Українська команда вирушає на зустріч

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда - саме політична частина переговорної групи - вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки", – сказав Зеленський.

Він додав, що 19 березня питання переговорів обговорювалося з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Кирилом Будановим та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

"Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця (перший заступник керівника Офісу президента – ред.). Наш пріоритет - зробити все для можливості достойного миру", – підкреслив президент.

Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Економічна ситуація в Росії вже зараз є складною і, за прогнозами, надалі лише поглиблюватиметься. Таку думку висловив політичний аналітик та військовослужбовець Віктор Андрусів.

За його оцінкою, Кремль має ресурси для продовження війни проти України ще близько одного-двох років, проте це не означає раптового колапсу держави. Поступове, але глибоке погіршення економічного стану може досягти критичної точки, коли будь-які заходи стабілізації стануть безсилі.

"Як це свого часу сталося з Радянським Союзом, де вже не допомагали ні реформи, ні інші спроби стабілізації, тому що економічна ситуація була катастрофічною", – наголосив Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, тристоронні переговори між Україною, США та країною-агресоркою Росією можуть відновитись вже незабаром. Відповідні сигнали Україна отримує від Сполучених Штатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

Крім того, військово-політичний експерт Олександр Коваленко вважає, що найближчим часом переговори між Україною та Росією, ймовірно, не принесуть суттєвих результатів. Міжнародний діалог триватиме протягом року, однак його практичні наслідки обмежаться переважно обмінами полоненими.

Нагадаємо, за даними Politico, адміністрація Дональда Трампа розглядає завершення війни в Україні як частину ширшої стратегії стримування Китаю. У Білому домі вважають, що стимулювання Росії до миру та залучення американських інвестицій може змінити глобальний баланс сил і послабити її зв’язки з Пекіном.

Читайте також:

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

21:40Війна
"Стануть ціллю №1": в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

"Стануть ціллю №1": в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

20:27Україна
РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

20:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Чому легендарні молочні "трикутники" в СРСР насправді виявилися провалом

Чому легендарні молочні "трикутники" в СРСР насправді виявилися провалом

Гороскоп Таро на квітень 2026: Овнам — проблеми, Тельцям — гроші, Близнюкам — кохання

Гороскоп Таро на квітень 2026: Овнам — проблеми, Тельцям — гроші, Близнюкам — кохання

Вдарив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Вдарив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні мавпи на дереві за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні мавпи на дереві за 23 с

Последние новости

00:06

Захистять перець від грибка та попелиці: які рослини-компаньйони посадити поруч

19 марта, четверг
23:20

Дружина Вілліса опублікувала його свіже фото в день 71-річчя актора

23:20

Синоптик здивувала своїм прогнозом: якою буде погода в Києві 20 березня

22:48

Години відключень переписали: свіжі графіки для Дніпра та області на 20 березняФото

22:45

Ракетні удари по Москві: у Foreign Policy дізналися про підготовку потужної атаки

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
22:18

Зі світлом будуть не всі: графіки відключень для Запорізької області на 20 березня

22:05

Українська олімпійська чемпіонка розкрила стать первістка

22:02

Години із світлом змінились: графіки відключень для Черкаської області на 20 березня

21:46

Майже божевілля: їх відправили на випалену землю, і через 40 років результат вразив усіх

Реклама
21:40

"Час завершувати паузу": Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів

21:31

Гороскоп Таро на квітень 2026: Терезам — завершення, Скорпіонам — прибуток, Стрільцям — перемогаВидео

21:21

У мережі з'явилося свіже фото Ліни Костенко: як вона виглядає у свої 96 років

21:10

Люди, народжені в певні чотири місяці, мають унікальну харизму

21:01

Градуси підуть вгору: в який із днів вікенду у Дніпрі буде найтепліше

20:40

"Я дуже рада": відома співачка зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні

20:35

Коли закінчиться війна з Іраном: оприлюднено несподіваний прогноз і головну умову

20:27

"Стануть ціллю №1": в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

20:07

РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

20:06

Ситуація змінилася: українцям розповіли про відключення світла на 20 березня

19:44

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з УкраїниВидео

Реклама
19:32

Ворог змінив тактику: експерт назвав два напрямки, де РФ концентрує сили

19:25

Один геніальний трюк назавжди позбавить раковину від бруду та засмічень: у чому "фішка"

19:21

Була царицею сім днів: як галичанка підкорила Москву і за що прокляла Романових

19:18

Від гуманітарного тягаря до економічного драйвера: нова роль внутрішньо-переміщених осіб в житті громадмнение

19:10

Денисенко розповів, як конфлікт навколо Ірану впливає на глобальну політику і переговоримнение

19:09

Штрафи та поліція - чому в Іспанії не можна робити ремонт, пояснення здивуєВидео

18:47

Черешня перестане "лисіти": простий метод обрізки, що подвоює кількість плодівВидео

18:41

Чака Норріса терміново госпіталізували через невідкладну медичну ситуацію

18:32

Розвідка дізналася про плани РФ щодо нового наступу: полковник назвав напрямок атаки

18:31

Кейт Міддлтон продемонструвала улюблені туфлі Керрі Бредшоу

18:30

Дівчина назвала перевагу "непривабливої" зовнішності: це може допомогти

18:21

Трамп вважає Лукашенка своїм "хорошим другом" і знімає частину санкцій

18:16

Світ побачило перевидання книги "Магда" Сай-Боднара: у мережі діляться враженнями

17:59

США дали сигнал Україні щодо переговорів - яка умова завершення війни

17:58

Тест на IQ: потрібно знайти 4 відмінності на зображенні хлопчика на велосипеді за 12 с

17:56

Дорожче - не завжди краще: правда про жирність вершкового масла

17:48

Село, де час зупинився: чому люди пішли і більше не повернулися

17:45

Головний секрет свіжості: одна хитрість із серветкою врятує продукти в холодильникуВидео

17:45

Чим пахне Наталка Денисенко: парфуми для легкості і сонячного настроюВидео

17:35

Кому доведеться все змінити: Таро-прогноз на молодик 19 березня для всіх знаківВидео

Реклама
17:20

"Багатії майбутнього": експерт розповів, які професії залишаться поза впливом ШІ

17:19

Сонце та тепло на паузі: на Тернопільщині затримається хмарна погода

17:11

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

16:48

Важливо зробити навесні: один інгредієнт рятує від мух і личинок у сміттіВидео

16:45

Різке зростання цін на АЗС: чи буде нове подорожчання і чого чекати українцямВидео

16:40

У Мінрозвитку громад та територій повідомили, хто відповідає за міст Патона в Києві

16:31

Росія хоче запускати ракети Х-101 без літаків: українців попередили про нову загрозу

16:27

Мокрий сніг з дощем налетить на Львівщину: коли погода різко зміниться

16:10

Життя заграє новими барвами: три знаки зодіаку опиняться на вершині щастя

16:09

"Чудовий чоловік": Леся Нікітюк розкрила свого "звідника"

