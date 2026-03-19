"Час завершувати паузу": Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів

Українська команда вирушає до США для переговорів щодо завершення війни та забезпечення достойного миру.

Зеленський підкреслив важливість змістовних переговорів

У суботу в США відбудуться переговори щодо завершення війни Росії проти України. Про це в своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, від американської сторони надходять сигнали про готовність продовжити роботу в наявних форматах перемовин.

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда - саме політична частина переговорної групи - вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки", – сказав Зеленський.

Він додав, що 19 березня питання переговорів обговорювалося з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Кирилом Будановим та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

"Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця (перший заступник керівника Офісу президента – ред.). Наш пріоритет - зробити все для можливості достойного миру", – підкреслив президент.

Коли може закінчитись війна - думка експерта Економічна ситуація в Росії вже зараз є складною і, за прогнозами, надалі лише поглиблюватиметься. Таку думку висловив політичний аналітик та військовослужбовець Віктор Андрусів. За його оцінкою, Кремль має ресурси для продовження війни проти України ще близько одного-двох років, проте це не означає раптового колапсу держави. Поступове, але глибоке погіршення економічного стану може досягти критичної точки, коли будь-які заходи стабілізації стануть безсилі. "Як це свого часу сталося з Радянським Союзом, де вже не допомагали ні реформи, ні інші спроби стабілізації, тому що економічна ситуація була катастрофічною", – наголосив Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, тристоронні переговори між Україною, США та країною-агресоркою Росією можуть відновитись вже незабаром. Відповідні сигнали Україна отримує від Сполучених Штатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

Крім того, військово-політичний експерт Олександр Коваленко вважає, що найближчим часом переговори між Україною та Росією, ймовірно, не принесуть суттєвих результатів. Міжнародний діалог триватиме протягом року, однак його практичні наслідки обмежаться переважно обмінами полоненими.

Нагадаємо, за даними Politico, адміністрація Дональда Трампа розглядає завершення війни в Україні як частину ширшої стратегії стримування Китаю. У Білому домі вважають, що стимулювання Росії до миру та залучення американських інвестицій може змінити глобальний баланс сил і послабити її зв’язки з Пекіном.

