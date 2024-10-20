Космічні ціни на продукти: популярні овочі "злетять" у вартості вже у листопаді

Лише дорогі продукти, н які знижуватиметься попит людей, можуть зупинитися в ціні.

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Зростання цін на окремі категорії продуктів залежатиме від багатьох факторів / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ціни на продукти в Україні зростають з кожним місяцем, однак у листопаді очікується справжній "бум" на окремі категорії товарів. Про це Главреду розповіли експерти.

Економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" Олег Пендзин зазначив, що вплине на зростання цін у наступному місяці збільшення інфляції.

"Найдешевші ціни у нас у серпні-вересні. Потім все росте в ціні - це видно по овочах борщової групи (картопля, цибуля ріпчаста, морква, буряк, капуста). Єдине, що може зупинитися в ціні - це дорогі продукти, на які знижуватиметься попит населення через зниження купівельної спроможності", - наголосив він.

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Через це за останній рік м'ясо майже не виросло у ціні, а яйця взагалі подешевшали через проблеми з експортом за кордон. Чого не скажеш про продукти масового вживання, як от хліб чи овочі.

Хто такий Олег Пендзин? Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Наприклад, картопля зросла у ціні вже майже на 70%, а борщова група на 40-45%. Надалі складно спрогнозувати, наскільки зростуть у вартості ці продукти. Все буде залежати від макроекономічного фінансування та стабільності гривні щодо долара та євро.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук натомість уточнив, що через зростання цін на овочі, їх закладатимуть на зберігання. Впливатиме і фактор сезонності, при чому не лише на овочі, а й на молочні продукти та яйця.

"Через погодні умови і посуху ми не отримали достатньо посадкового матеріалу, щоб зберігати його протягом сезону і реалізувати. Тому в міру того, як зменшуватиметься пропозиція (а попит є стабільним), ціни можуть зростати – до кінця року подорожчання може становити до 15% за умови стабільної ситуації з електроенергією. Якщо ж будуть наслідки чергових спроб Росії завдати удару по енергетичній інфраструктурі, і виробники будуть змушені вмикати промислові генератори, де кіловат може коштувати 30 гривень, це будуть закладати в ціну", – пояснив Марчук.

Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Зростання цін в Україні - що відомо

Нагадаємо, що українські косметичні бізнеси з кінця літа 2024 року повинні дотримуватися нових правил виробництва, тому через гармонізацію із законами ЄС ціни на косметику внутрішніх виробників в Україні зростуть на 20-50%.

Раніше повідомлялося, що ціни цієї осені зростуть на молочні продукти та овочі. Крім того, варто чекати підвищення цін на яйця та курятину. Всього за мʼясо птиці, овочі та "молочку" доведеться віддати на 10-15% більше за поточну ціну.

Напередодні стало відомо, що українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на помідори та огірки через зниження обсягів пропозиції на ринку. Тепличні помідори продаються по 55-65 грн/кг, а огірки - по 50-65 грн/кг.

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