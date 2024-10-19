'Рекорд' за останні 7 років: в Україні різко зросла ціна популярний фрукт

Ціни на яблука в Україні продовжують рости. Чергове подорожчання пояснюється скороченням пропозиції фруктів зимових сортів, хоча попит залишається високим. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що на сьогодні яблука пропонуються до продажу в діапазоні 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії. Це в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Аналітики додають, що нинішні ціни на яблука в Україні найвищі як мінімум за останні 7 років.
"При цьому пропозиція якісних фруктів обмежена, тому що багато виробників вважають за краще не поспішати з продажами, і зимові сорти закладають на зберігання, сподіваючись на більш високі ціни в подальшому", - йдеться в повідомленні.
Крім того, яблука в Україні вже в середньому на 54% дорожчі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому не виключено зростання цін наступного тижня, бо подорожчання не знизило попит.
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Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на помідори та огірки через зниження обсягів пропозиції на ринку. Зокрема, тепличні помідори продаються по 55-65 грн/кг, а огірки - по 50-65 грн/кг.
Також відомо, що з 8 жовтня, українські фермери пропонують картоплю по 17-25 гривень за кілограм. Тільки за тиждень ціна на овоч зросла на 19%.
Крім того, в Україні слід очікувати "стрибків" цін на мʼясо. Це повʼязано з одночасним підвищенням податків, тарифів на пальне та електроенергію.
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