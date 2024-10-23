Ціни б'ють рекорди: в Україні стрімко злетіла вартість стратегічного овоча

В Україні ціни на картоплю зросли майже втричі порівняно з минулим роком. Хоча зазвичай у цей період року вартість не підвищується через активний збір врожаю. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.
Наразі у регіонах, де картоплю активно вирощують, її продають по 20-30 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів. Це на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
За даними аналітиків, вартість картоплі зростає через декілька факторів. Більшість фермерів вже завершили відвантаження продукції з поля, тому зараз на продаж пропонується картопля зі сховищ, яка зазвичай дорожча. Крім того, на ціни впливає обмежена пропозиція через зниження врожайності цього року.
Експерти зазначають, що ціни на картоплю в Україні залишаються найвищими серед країн регіону, що може призвести до активного імпорту продукції в першій половині сезону. Очікується, що імпортні поставки допоможуть стабілізувати ціни.
Проте ціни на картопю наразі в середньому у 2,9 рази перевищують ціни, які були у жовтні 2023 року. Водночас великі постачальники очікують подальшого зростання вартості овоча, тому не поспішають продавати основні обсяги продукції.
Проєкт EastFruit
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Ціни в Україні - останні новини
Нагадаємо, у листопаді в Україні очікується значне зростання цін на певні категорії продуктів. Економіст і керівник "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин зазначив, що після серпня-вересня ціни на овочі борщового набору, такі як картопля, цибуля, морква, буряк і капуста, традиційно збільшуються.
Також ціни на яблука в Україні продовжують зростати через скорочення пропозиції зимових сортів та високий попит. Наразі яблука коштують 17-25 грн/кг.
Як повідомляв Главред, найближчим часом очікується підвищення цін на фрукти, овочі та хлібобулочні вироби. Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький пояснив, що причинами зростання цін є можливі відключення електроенергії та потреба в забезпеченні умов зберігання цих продуктів.
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