Ціни б'ють рекорди: в Україні стрімко злетіла вартість стратегічного овоча

Вартість найпопулярнышого овоча в Україні зросла майже втричі порівняно з минулорічними показниками, кажуть у ​EastFruit.

https://glavred.net/economics/ceny-byut-rekordy-v-ukraine-silno-vzletela-stoimost-strategicheskogo-ovoshcha-10607978.html Посилання скопійоване

Ціни на популярний овоч в Україні б'ють рекорди / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні ціни на картоплю зросли майже втричі порівняно з минулим роком. Хоча зазвичай у цей період року вартість не підвищується через активний збір врожаю. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Наразі у регіонах, де картоплю активно вирощують, її продають по 20-30 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів. Це на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За даними аналітиків, вартість картоплі зростає через декілька факторів. Більшість фермерів вже завершили відвантаження продукції з поля, тому зараз на продаж пропонується картопля зі сховищ, яка зазвичай дорожча. Крім того, на ціни впливає обмежена пропозиція через зниження врожайності цього року.

відео дня

Експерти зазначають, що ціни на картоплю в Україні залишаються найвищими серед країн регіону, що може призвести до активного імпорту продукції в першій половині сезону. Очікується, що імпортні поставки допоможуть стабілізувати ціни.

Проте ціни на картопю наразі в середньому у 2,9 рази перевищують ціни, які були у жовтні 2023 року. Водночас великі постачальники очікують подальшого зростання вартості овоча, тому не поспішають продавати основні обсяги продукції.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, у листопаді в Україні очікується значне зростання цін на певні категорії продуктів. Економіст і керівник "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин зазначив, що після серпня-вересня ціни на овочі борщового набору, такі як картопля, цибуля, морква, буряк і капуста, традиційно збільшуються.

Також ціни на яблука в Україні продовжують зростати через скорочення пропозиції зимових сортів та високий попит. Наразі яблука коштують 17-25 грн/кг.

Як повідомляв Главред, найближчим часом очікується підвищення цін на фрукти, овочі та хлібобулочні вироби. Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький пояснив, що причинами зростання цін є можливі відключення електроенергії та потреба в забезпеченні умов зберігання цих продуктів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред