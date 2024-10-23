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Ціни б'ють рекорди: в Україні стрімко злетіла вартість стратегічного овоча

Руслана Заклінська
23 жовтня 2024, 20:48
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Вартість найпопулярнышого овоча в Україні зросла майже втричі порівняно з минулорічними показниками, кажуть у ​EastFruit.
Ціни б'ють рекорди: в Україні стрімко злетіла вартість стратегічного овоча
Ціни на популярний овоч в Україні б'ють рекорди / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні ціни на картоплю зросли майже втричі порівняно з минулим роком. Хоча зазвичай у цей період року вартість не підвищується через активний збір врожаю. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Наразі у регіонах, де картоплю активно вирощують, її продають по 20-30 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів. Це на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За даними аналітиків, вартість картоплі зростає через декілька факторів. Більшість фермерів вже завершили відвантаження продукції з поля, тому зараз на продаж пропонується картопля зі сховищ, яка зазвичай дорожча. Крім того, на ціни впливає обмежена пропозиція через зниження врожайності цього року.

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Експерти зазначають, що ціни на картоплю в Україні залишаються найвищими серед країн регіону, що може призвести до активного імпорту продукції в першій половині сезону. Очікується, що імпортні поставки допоможуть стабілізувати ціни.

Проте ціни на картопю наразі в середньому у 2,9 рази перевищують ціни, які були у жовтні 2023 року. Водночас великі постачальники очікують подальшого зростання вартості овоча, тому не поспішають продавати основні обсяги продукції.

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, у листопаді в Україні очікується значне зростання цін на певні категорії продуктів. Економіст і керівник "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин зазначив, що після серпня-вересня ціни на овочі борщового набору, такі як картопля, цибуля, морква, буряк і капуста, традиційно збільшуються.

Також ціни на яблука в Україні продовжують зростати через скорочення пропозиції зимових сортів та високий попит. Наразі яблука коштують 17-25 грн/кг.

Як повідомляв Главред, найближчим часом очікується підвищення цін на фрукти, овочі та хлібобулочні вироби. Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький пояснив, що причинами зростання цін є можливі відключення електроенергії та потреба в забезпеченні умов зберігання цих продуктів.

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