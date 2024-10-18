Деякі продукти стануть не по кишені: Кабмін попереджає про підвищення цін

В Україні останнім часом значно подорожчали яблука та картопля, проте незабаром варто чекати на підвищення і на деякі інші продукти. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.
Тарас Висоцький підкреслив, що підняття цін слід очікувати на фрукти, овочі та хлібобулочні вироби.
Причини підняття цін на вищеперелічені продукти - прості, це можливі відключення електроенергії, а також необхідність забезпечення умов зберігання цих продуктів.
Зі слів заступник міністра аграрної політики та продовольства, є більш чутливі до електропостачання продукти. Наприклад, частка енергоносіїв у кінцевому виробництві хлібобулочних виробів є значною, тому відключення впливають на ціни на ці продукти.
Крім того, значна кількість електроенергії необхідна для зберігання овочів і фруктів.
Хто такий Тарас Висоцький
Тарас Миколайович Висоцький — заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Раніше аналітики проекту EastFruit повідомляли, що українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на помідори та огірки через зниження обсягів пропозиції на ринку. Тепличні помідори продаються по 55-65 грн/кг, а огірки - по 50-65 грн/кг.
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповідав, що зимова вартість картоплі в Україні, ймовірно, зросте до 50-55 гривень за кілограм.
А ціни на цибулю з початку жовтня почали знижуватись, проте залишаються вищими, ніж минулого року, повідомляє EastFruit. Основні причини здешевлення — збільшення пропозиції через активний збір у центральних та західних областях і ослаблення попиту.
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