Деякі продукти стануть не по кишені: Кабмін попереджає про підвищення цін

У найближчі місяці ціни на деякі продукти зростатимуть.

https://glavred.net/economics/nekotorye-produkty-stanut-ne-po-karmanu-kabmin-preduprezhdaet-o-povyshenii-cen-10606550.html Посилання скопійоване

Ціни на продукти зростатимуть / Коллаж: Главред, фото pixabay, УНИАН

В Україні останнім часом значно подорожчали яблука та картопля, проте незабаром варто чекати на підвищення і на деякі інші продукти. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Тарас Висоцький підкреслив, що підняття цін слід очікувати на фрукти, овочі та хлібобулочні вироби.

Причини підняття цін на вищеперелічені продукти - прості, це можливі відключення електроенергії, а також необхідність забезпечення умов зберігання цих продуктів.

відео дня

Зі слів заступник міністра аграрної політики та продовольства, є більш чутливі до електропостачання продукти. Наприклад, частка енергоносіїв у кінцевому виробництві хлібобулочних виробів є значною, тому відключення впливають на ціни на ці продукти.

Крім того, значна кількість електроенергії необхідна для зберігання овочів і фруктів.

Хто такий Тарас Висоцький Тарас Миколайович Висоцький — заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше аналітики проекту EastFruit повідомляли, що українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на помідори та огірки через зниження обсягів пропозиції на ринку. Тепличні помідори продаються по 55-65 грн/кг, а огірки - по 50-65 грн/кг.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповідав, що зимова вартість картоплі в Україні, ймовірно, зросте до 50-55 гривень за кілограм.

А ціни на цибулю з початку жовтня почали знижуватись, проте залишаються вищими, ніж минулого року, повідомляє EastFruit. Основні причини здешевлення — збільшення пропозиції через активний збір у центральних та західних областях і ослаблення попиту.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред