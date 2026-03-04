По всьому Харківському регіону прогнозують опади вдень 4 березня: мокрий сніг і дощ.

Яка погода буде в Харкові найближчими днями / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

Коротко:

Яка погода буде в Харкові та області 4 березня

Яка погода буде в Харкові та області 5 березня

У Харкові в середу, 4 березня, синоптики прогнозують вдень температуру 2-4º тепла. В області розкид температур буде більшим: 0-5° морозу вночі і 0-5º тепла вдень. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Протягом дня буде досить сильний вітер - 9 - 14 м/с: спочатку холодний північно-західний, який вдень зміниться на південно-західний.

По всьому регіону прогнозують опади вдень: мокрий сніг і дощ.

У четвер, 5 березня, в Харкові буде хмарно з проясненнями, невеликі опади. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2º тепла, вдень 0 – 5º тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, 4 березня протягом усього дня погода в Харкові буде похмурою.

"Протягом усього дня погода в Харкові буде похмурою. Вночі був дрібний сніг, але вже до ранку він закінчився, і більше в цей день опадів не передбачається", - йдеться в повідомленні.

Вітер західний, 4, 1 м/с.

Температура повітря вдень 4 березня буде +3° ... +4°.

5 березня в Харкові вдень і ввечері буде йти дрібний дощ зі снігом.

"Весь день у Харкові буде хмарним. Вдень і ввечері буде йти дрібний дощ зі снігом", - йдеться в повідомленні.

Вітер західний, 4, 7 м/с. Температура повітря вдень 5 березня буде +3° ... +4°.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

