Долар б'є рекорди в Україні, євро продовжує дешевшати: курс валют на 4 березня

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на середу.

Курс долара і євро на 4 березня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Яким буде курс долара і євро на 4 березня

Скільки коштуватиме злотий 4 березня

На середу, 4 березня, гривня істотно послабилася відносно американської валюти, але посилилася щодо євро та злотого. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України.

Курс долара США зріс до рівня 43,45 грн/дол. Порівнюючи з вівторком, 3 березня, американська валюта зросла на 22 копійки. Це новий історичний максимум для долара в Україні. Попередній рекорд американська валюта встановила 19 січня – ціною в 43,41 грн/дол.

Водночас євро опустився в ціні. Регулятор встановив курс на рівні 50,46 грн/євро проти 50,60 грн/євро напередодні. Таким чином, єдина європейська валюта подешевшала на 14 копійок.

На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,55/43,58 грн/дол., а гривні до євро - 50,49/50,51 грн/євро.

Курс злотого на 4 березня

Польський злотий подешевшав до 11,78 грн/злотий порівняно з 11,94 грн днем раніше. Таким чином, гривня посилилася відносно польської валюти на 16 копійок.

Курс долара у березні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що в Держбюджеті на 2026 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 гривень за долар, тому цілком імовірно, що НБУ проводитиме плавну девальвацію гривні протягом року.

За його словами, протягом березня валютний курс буде коливатися в межах 43,0-44,0 гривень за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на вівторок, 3 березня, НБУ послабив гривню щодо долара. Водночас національна валюта зміцнилася стосовно євро та польського злотого.

Валютні резерви Національний банк України у 2026 році залишатимуться високими завдяки очікуваним у другому кварталі траншам від ЄС та Міжнародний валютний фонд. Економіст Олександр Хмелевський зазначив, що закладений у бюджеті курс 45,7 грн/дол. дозволяє НБУ проводити плавну девальвацію гривні.

Водночас у Unex Bank вважають, що через тиск на долар на світовому ринку та достатні резерви гривня найближчим часом може дещо зміцнитися або залишатися у вузькому діапазоні.

