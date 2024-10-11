Картопля на вагу золота: в Україні ціни встановлюють нові рекорди

Зростання цін на продукти в Україні - вже звичне явище для багатьох, однак цьогоріч вартість одного з найпопулярніших овочів побила усі рекорди. Про це повідомляють аналітики EastFruit.
З 8 жовтня, українські фермери пропонують картоплю по 17-25 гривень за кілограм. Тільки за останній тиждень ціна на овоч зросла на 19%.
Основним фактором таких цін стало зниження врожайності картоплі через несприятливі погодні умови цього літа. Крім цього, в основних регіонах вирощування картоплі через посуху дуже високий відсоток продукції, яку не можна зберігати протягом тривалого часу.
Також в деяких регіонах ускладнене збирання врожаю картоплі через рясні дощі, що також сприяє підвищенню цін на дану продукцію.
Аналітики також зауважили, що сьогодні ціна на картоплю в Україні в середньому у 2.8 разів вища, ніж минулого року. Не виключено, що вартість цього овоча зростатиме і далі.
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Зростання цін на продукти в Україні - останні новини
Раніше стало відомо, що в Україні на 23% зросли ціни на яблука, порівняно з кінцем минулого тижня. Підвищення вартості фрукта пов’язано з сезонним скороченням пропозиції осінніх сортів яблук, які зазвичай дешевші за зимові.
Нагадаємо, експерт Андрій Новак попередив, що в Україні слід очікувати "стрибків" цін на продукти — зокрема на мʼясо. Зростання цін повʼязано з одночасним підвищенням податків, тарифів на пальне та електроенергію.
Напередодні повідомлялося, що в Україні продовжують стрімко зростати ціни на продукти та інші товари, що призводить до прискорення споживчої інфляції. У серпні фактична споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі, а у вересні вона сягнула вже 8%.
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