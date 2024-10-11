Картопля на вагу золота: в Україні ціни встановлюють нові рекорди

Попри тривале збирання картоплі в місцевих господарствах, ажіотаж на ринку не вщухає.

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Ціни на картоплю можуть ще підвищитись / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Зростання цін на продукти в Україні - вже звичне явище для багатьох, однак цьогоріч вартість одного з найпопулярніших овочів побила усі рекорди. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

З 8 жовтня, українські фермери пропонують картоплю по 17-25 гривень за кілограм. Тільки за останній тиждень ціна на овоч зросла на 19%.

Основним фактором таких цін стало зниження врожайності картоплі через несприятливі погодні умови цього літа. Крім цього, в основних регіонах вирощування картоплі через посуху дуже високий відсоток продукції, яку не можна зберігати протягом тривалого часу.

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Також в деяких регіонах ускладнене збирання врожаю картоплі через рясні дощі, що також сприяє підвищенню цін на дану продукцію.

Аналітики також зауважили, що сьогодні ціна на картоплю в Україні в середньому у 2.8 разів вища, ніж минулого року. Не виключено, що вартість цього овоча зростатиме і далі.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Зростання цін на продукти в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що в Україні на 23% зросли ціни на яблука, порівняно з кінцем минулого тижня. Підвищення вартості фрукта пов’язано з сезонним скороченням пропозиції осінніх сортів яблук, які зазвичай дешевші за зимові.

Нагадаємо, експерт Андрій Новак попередив, що в Україні слід очікувати "стрибків" цін на продукти — зокрема на мʼясо. Зростання цін повʼязано з одночасним підвищенням податків, тарифів на пальне та електроенергію.

Напередодні повідомлялося, що в Україні продовжують стрімко зростати ціни на продукти та інші товари, що призводить до прискорення споживчої інфляції. У серпні фактична споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі, а у вересні вона сягнула вже 8%.

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