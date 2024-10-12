Ціни встановили рекорд за сім років: в Україні різко підскочила вартість двох овочів

Українські фермери змушені підвищувати ціни на два овочі через зменшення обсягів на ринку, розповіли аналітики EastFruit.

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В Україні зросла вартість популярних овочів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на помідори та огірки через зниження обсягів пропозиції на ринку. Тепличні помідори продаються по 55-65 грн/кг, а огірки - по 50-65 грн/кг. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

За даними аналітиків, зменшення вибірки томатів пов'язане з погіршенням погодних умов, зокрема зниженням середньодобової температури, що призводить до збільшення витрат на вирощування та опалення теплиць.

Вартість помідорів зросла на 10%, порівняно з кінцем минулого робочого тижня. Наразі ціни на томати вже найвищі за останні сім років.

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Основною причиною такого стрибка стало зменшення обсягу пропозиції, оскільки дрібні виробники завершують продажі і пропонують продукцію лише невеликими партіями, часто низької якості. Збір томатів у стаціонарних теплицях також залишається низьким, що змушує комбінати відпускати продукцію невеликими обсягами.

Зазначається, що ціни на тепличні помідори цього року зросли на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Фермери планують і надалі підвищувати ціни, оскільки попит на помідори залишається високим, незважаючи на їх подорожчання.

Підвищення вартості огірків

Схожа ситуація спостерігається і з огірками. Ціни на цей овоч також стрімко зростають через скорочення пропозиції та високий попит.

Тепличні комбінати зараз пропонують огірки за ціною 50-65 грн/кг, що на 11% більше, ніж тиждень тому. Крім того, на ринку практично відсутній імпорт, що також підтримує високі ціни.

Фахівці попереджають, що подальше підвищення цін на огірки може спровокувати збільшення поставок імпортних овочів на ринок. Це створить серйозну конкуренцію для українських виробників, адже опалення теплиць підвищує їхні витрати, і в таких умовах конкурувати з імпортом стає все складніше.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, на початку жовтня ціни на цибулю почали знижуватись, проте залишаються вищими, ніж минулого року, повідомляє EastFruit. Основні причини здешевшання — збільшення пропозиції через активний збір у центральних та західних областях і ослаблення попиту.

Зростання цін на продукти в Україні стало звичним, але цього року вартість картоплі побила рекорди. Аналітики EastFruit повідомляють, що з 8 жовтня ціна на картоплю зросла до 17-25 грн/кг, що на 19% більше за останній тиждень.

Як повідомляв Главред, в Україні очікується зростання цін на продукти, особливо на м'ясо, через підвищення податків, тарифів на пальне та електроенергію. Експерт Андрій Новак пояснив, що найменше здорожчає курятина через високу конкуренцію, а ціни на свинину можуть зрости до 12% до кінця року.

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