Рада прийняла закон про 1000 грн для вакцинованих: де і як її можна отримати

Верховна Рада прийняла закон про 1000 гривень за вакцинацію / УНИАН

Верховна Рада України прийняла в цілому закон про виплату українцям 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу. Свій голос за закон №6297 у другому читанні віддали 253 народні депутати, повідомляє Главред.

Депутати внесли зміни до бюджету на поточний рік, які дозволяють виділити кошти на нарахування вакцинованим українцям по 1000 гривень.

"Закон передбачає збільшення дохідної частини бюджету за рахунок надходжень ПДВ з імпорту на 10,2 млрд. грн, спрямувавши ці кошти на надання допомоги в рамках програми "єПідтримка" (5 млрд. грн), заходи боротьби з COVID-19 (2,2 млрд. грн)", – зазначили у пресслужбі парламенту.

На що можна буде використати 1000 грн за вакцинацію

Вакциновані українці зможуть розплатитися виділеною тисячею гривень за квитки у кіно, театр, музей, концертний зал, абонемент у спортзал, купити квиток на літак чи потяг для подорожі у межах України. Як повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, за ці гроші також можна буде купити книги.

"Урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатися 1000 грн за участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку. Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, та за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка", – зазначила Свириденко.

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читайте також В уряді розповіли, як 1000 гривень за вакцинацію допоможуть економіціЯк отримати ці кошти

Отримати ці кошти можна буде з 19 грудня. При цьому в українців буде лише чотири місяці з дня нарахування, щоб ними скористатися.

Гроші нараховуватимуть через додаток "Дія" – у ньому створять спеціальні платіжні картки, з яких буде неможливо вивести кошти на інші потреби. Проте також буде розроблений механізм для тих, хто цим додатком не користується. Так, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що в Україні планується відкрити 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію, пише "Інтерфакс-Україна".

"Для того щоб розпочалася програма з виплати цієї тисячі гривень, працюватимуть 100 офлайнових центрів підтримки, де зможуть надавати допомогу громадянам, щоб цю тисячу гривень було одержано", – сказала депутатка.

Також Шуляк зазначила, що закон тепер передбачає виділення на такі виплати до 8 мільярдів гривень.

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