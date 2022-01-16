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Продуктові талони можуть отримати 18 млн українців - експерт

16 січня 2022, 14:57

Для надання допомоги незахищеним верствам населення будуть потрібні десятки мільярдів гривень.

коронавірус, Україна, магазин
Стало відомо, скільки українців можуть претендувати на продуктові чеки / УНІАН

На держдопомогу в придбанні продуктів можуть претендувати незахищені верстви населення, яких в Україні десятки мільйонів, заявив глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Як підкреслив він у коментарі Ubr.ua, навіть для надання допомоги тим верствам населення, які безальтернативно повинні підпадати під цю програму, будуть потрібні десятки мільярдів гривень.

Експерт підкреслив, що до цієї категорії входять пенсіонери, чия пенсія в середньому приблизно відповідає прожитковому мінімуму для непрацездатного населення – 8 млн осіб, а також інваліди та багатодітні сім'ї.

На думку економіста, близько 15-18 млн осіб повинні претендувати на продовольчі талони.

У свою чергу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський звернув увагу на те, що поки невідомі критерії визначення "незахищених верств населення" – без цього неможливо сказати, хто підпаде під програму.

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