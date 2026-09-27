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Хотіла поповнити картку на 1000 грн і залишилася без грошей: українка поскаржилася на "ПриватБанк"

Сергій Кущ
27 вересня 2026, 12:29
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Необхідність відкриття картки "ПриватБанку" жінка сприйняла як нав’язування банківської послуги.
Клієнт розповів про дивний випадок у
Клієнт розповів про дивний інцидент у "Приват24" / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Коротко:

  • Термінал списав 1000 гривень, але операція завершилася збоєм
  • Клієнтка звернулася до "ПриватБанку" з проханням повернути кошти
  • За її словами, для повернення коштів їй запропонували відкрити картку банку

Клієнтка "ПриватБанку" заявила про проблему з поверненням 1000 гривень після технічного збою терміналу. За словами жінки, вона намагалася поповнити картку іншого банку, однак пристрій прийняв готівку, після чого операція перервалася.

На порталі Мінфіну вона розповіла, що під час звернення до служби підтримки їй нібито повідомили, що повернути кошти можна після відкриття картки ПриватБанку.

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Інцидент стався 23 вересня 2026 року. Клієнтка збиралася внести 1000 гривень на картку, випущену іншим українським банком. Вона передала готівку терміналу й розпочала операцію, однак завершити її не вдалося.

"Провела операцію, термінал забрав гроші, стався збій", - розповіла авторка відгуку.

Таким чином, внесені готівкові кошти залишилися в пристрої, а операція з поповнення картки, за словами жінки, не була завершена.

Після збою клієнтка звернулася на гарячу лінію, розраховуючи оформити повернення незарахованих 1000 гривень.

Однак запропонований спосіб вирішення проблеми її не влаштував.

Як стверджує жінка, співробітники служби підтримки повідомили, що отримати гроші назад вона зможе після відкриття картки ПриватБанку. Клієнтка заявила, що категорично не хоче відкривати рахунок у банку виключно заради повернення власних коштів.

"Гроші повернуть лише після відкриття картки "ПриватБанку", а я категорично не хочу відкривати рахунок у цьому банку", - йдеться у відгуку.

За словами жінки, вона також попросила розглянути можливість повернення грошей на мобільний рахунок, однак цей варіант нібито не був узгоджений.

Особливе здивування у клієнтки викликала сума спірної операції - всього 1000 гривень. Жінка вважає, що банк міг би утримати передбачену комісію за свої послуги, а решту коштів повернути доступним способом без оформлення додаткового банківського продукту.

"Зніміть комісію за свої послуги та поверніть гроші", - вимагала вона.

Необхідність відкриття картки ПриватБанку жінка сприйняла як нав'язування банківської послуги.

"Це просто шантаж: або відкрити рахунок, або грошей не буде", - заявила клієнтка.

Нагадаємо, раніше прес-служба ПриватБанку повідомила про збій у роботі сервісів. Вона наголосила, що збій у роботі терміналів суттєво вплине на подальший розвиток ситуації з поверненнями та обслуговуванням клієнтів, і банк продовжує працювати над усуненням проблеми. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що представник контакт-центру ПриватБанку під час звернення клієнтки розповів про порядок дій у разі невдалих транзакцій. За його словами, оформлення офіційної скарги допоможе вирішити поточну проблему в найкоротші терміни та прискорити перевірку транзакції для повернення коштів.

Як раніше повідомляв Главред, клієнтка висловила протест проти умов повернення коштів після технічного збою. Вона звернула увагу на нав'язування банківських послуг і закликала профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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