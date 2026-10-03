Україна може залишитися без грошей: ЄС висунув умову щодо кредиту на €90 млрд

Київ просив перенести частину коштів з 2027 року, щоб покрити дефіцит оборонного бюджету, але ЄК наполягає на виконанні раніше взятих зобов’язань.

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Кредит ЄС для України - Брюссель відмовив у фінансуванні на 2027 рік / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Про що пише Financial Times:

ЄС не надав Україні кошти за кредитом наперед

Київ просив частину коштів, запланованих на 2027 рік

Умова Брюсселя - реформи, що відкривають 34 млрд євро

Європейський Союз відмовився достроково перерахувати Україні кошти за кредитом на 90 млрд євро, заплановані на 2027 рік. Натомість Брюссель вимагає від Києва виконати обіцяні реформи, повідомляє Financial Times.

Додаткові оборонні потреби на цей рік Україна оцінила в 27 млрд євро. Щоб закрити цю дірку, Київ звернувся до Єврокомісії з проханням перенести на раніше частину коштів за кредитом, узгодженим наприкінці минулого року.

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Ці кошти мали покрити більшість фінансових потреб України у 2026–2027 роках - до 45 млрд євро щорічно за умови проведення реформ. Фактично цього року держава отримала лише 15,7 млрд євро, зокрема через затримки з реформами.

Позиція Брюсселя незмінна: замість перенесення коштів з наступного року Київ має виконати умови, що відкриють доступ до приблизно 34 млрд євро вже у 2026-му.

Чого вимагає Єврокомісія

Рішення ухвалили на тлі частіших російських ударів по цивільній інфраструктурі, тоді як Верховна Рада не може завершити реформи, на які чекає Євросоюз та інші донори. Йдеться про скасування пільги з ПДВ для дрібних посилок та нові правила оподаткування доходів через цифрові платформи.

Обидва закони парламент ухвалив, однак із суперечливою поправкою, що послаблює перевірку політично значущих осіб (ПЗО). Саме посилення цього нагляду ЄС вимагав від України як частину антикорупційного пакету, і якщо поправка набере чинності, країна ризикує не виконати умови отримання допомоги.

Єврокомісари Валдіс Домбровскіс і Марта Кос надіслали листа голові Верховної Ради, в якому наголосили: розраховувати на додаткові ресурси у 2026 році Україна зможе за умови виконання зобов’язань.

"Вкрай важливо не допустити послаблення діючих в Україні механізмів контролю щодо політично значущих осіб", - йдеться в листі єврокомісарів.

Податок на OLX і пільга на посилки

Як писав Главред, закон про оподаткування доходів через цифрові платформи, який у публічній дискусії називають "податком на OLX", Рада ухвалила 9 червня після кількох невдалих голосувань. Він стосується заробітків через OLX, Uklon, Glovo, Bolt, Booking, Airbnb та інші сервіси.

Найбільше дискусій викликала саме норма про ПЕП: вона обмежує можливість банків ретельно перевіряти колишніх чиновників вже через рік після звільнення.

Скасування пільги на посилки парламент підтримав у першому читанні 16 вересня, однак нові правила оподаткування міжнародних відправлень можуть запрацювати не раніше липня 2027 року. Напередодні голосування міністр фінансів Сергій Марченко застерігав, що зволікати з цим документом не можна, адже від нього залежить виконання Україною міжнародних зобов’язань.

Україні не вистачає $20 млрд на оборону

Як писав Главред, Україні необхідно залучити близько 20 млрд доларів зовнішнього фінансування, щоб покрити решту дефіциту коштів на оборонні потреби у 2026 році. Від цього ресурсу, зокрема, залежить фінансування виробництва озброєння та можливість продовжувати активні бойові дії. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами глави уряду, загальна потреба України у фінансуванні війни у 2026 році оцінюється у 155 млрд доларів. При цьому дефіцит коштів на оборонні потреби становить 27 млрд доларів.

Частину цієї суми - близько 7 млрд доларів - Кабмін розраховує знайти всередині країни завдяки скороченню витрат, оптимізації та перерозподілу бюджетних коштів. Таким чином, на переговорах з міжнародними партнерами залишається питання щодо залучення ще 20 млрд доларів.

"З цих 27 млрд дол. близько 7 млрд дол. уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Це означає жорсткий режим економії державних фінансів та відстрочку частини непершочергових видатків", - сказав Корецький.

Чи передасть ЄС Україні заморожені активи РФ

Європейський Союз суттєво наблизився до ухвалення рішення про конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів, створюючи механізм захисту від судових претензій Москви. Про це в інтерв’ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії та екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, головним проривом у цьому питанні є підготовка юридичних запобіжних заходів для європейських інституцій та компаній.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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