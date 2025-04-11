Українці дізналися ціни на газ на літо-2025: скільки доведеться платити

Кабмін зберігає пільгові ціни на газ виробникам тепла для потреб населення і бюджетних установ.

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Українці дізналися ціну на газ на літо-2025 / колаж Главред, фото УНІАН

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Постачання газу за режимом ПСО для теплопостачання буде продовжено

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Кабінет міністрів продовжив дію постанови щодо постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання, які будуть продовжені до 31 жовтня 2025 року.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення, спрямоване на підтримку громадян і громад. Постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня цього року", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він пояснив, що це означає збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ.

"Наприкінці березня уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду та газ будуть і надалі без змін. Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує", - пояснив прем'єр за результатами засіданні уряду в п'ятницю.

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Зі свого боку представник уряду в парламенті Тарас Мельничук уточнив, що продовження дії постанови про ПСО (постанова №812 від 19 липня 2022 року), що мала б завершитися 30 квітня 2025 року, здійснюється для створення умов із забезпечення гарантованого та безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії для надання ними комунальних послуг споживачам у міжопалювальний період 2025 року.

Тарифи на газ для населення

Як повідомлялося, ціна газу для виробництва тепла і гарячої води населенню становить 7420 грн/тис. куб. м із ПДВ, бюджетним організаціям та установам державної і комунальної власності - 16390 грн/тис. куб. м із ПДВ.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), 8 квітня зберегла тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства "Київтеплоенерго" для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану і шести місяців після його завершення.

Наприкінці березня уряд продовжив також до 31 жовтня 2025 року дію постанови №222 від 6 березня 2022 року, якою, зокрема, передбачається збереження цін на газ для населення на рівні, зафіксованому на 24 лютого 2022 року. Ціна постачання газу побутовим споживачам від НАК "Нафтогаз", який забезпечує майже все населення, становить 7,96 тис. грн/тис. куб. м із ПДВ.

Раніше повідомлялося, що Україна планує закуповувати великі обсяги американського газу. Із загального обсягу імпорту через Європу до половини припадатиме на СПГ, що поставляється на європейські термінали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тариф на газ може різко зрости вже влітку. Причина підвищення тарифу на газ - необхідність забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026.

Як повідомляв Главред, в Україні з'явиться нова додаткова плата для споживачів природного газу, незважаючи на чинний мораторій на підвищення тарифів у період воєнного стану.

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Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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