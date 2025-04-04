Чи зростуть тарифи на комунальні послуги: у Міненерго чітко відповіли

У Міністерстві енергетики сказали, до чого готуватися українцям.

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Чи зміняться тарифи на комунальні послуги / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Інформація про збільшення цін на комунальні послуги - неправдива

Підвищення тарифів на електроенергію та газ не стоїть на порядку денному

В Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги. Інформація про можливе підвищення тарифів не відповідає дійсності. Про це повідомили в Міністерство енергетики України.

У пресслужбі підкреслили, що питання перегляду тарифів на електроенергію та газ зараз не стоїть на порядку денному.

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"В окремих медіа знову зʼявилася відверто неправдива інформація про "можливе підвищення тарифів". Ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Також Міненерго закликало не поширювати неправдиві заяви щодо тарифів і не вводити в оману українців.

"Поширення аналогічних заяв щодо тарифів має на меті дестабілізацію соціальної ситуації в країні. Будьте уважними, не поширюйте неперевірену інформацію і довіряйте офіційним джерелам!" - заявили у пресслужбі.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на газ в Україні можуть збільшитися вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Як писав Главред, також обговорювалося питання щодо можливого зростання цін на електроенергію. На жаль, ситуація для населення залишається складною і не дає підстав для оптимістичних прогнозів.

До речі, нещодавно у пресслужбі ДТЕК розповіли, як отримувати менші рахунки за електроенергію. Найголовніше - важливо вчасно і коректно передавати показники лічильників. Якщо зробити це вчасно — з 30 березня по 3 квітня, тоді ви сплатите лише за реально спожиту електроенергію.

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Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

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