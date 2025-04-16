Українцям озвучили тарифи на газ та світло: скільки доведеться платити з 1 травня

Уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію та газ з 1 травня.

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Чи зміняться тарифи на газ та світло з 1 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Скільки доведеться заплатити за світло з 1 травня

Яким буде тариф на газ

З 1 травня тарифи на електроенергію для українців залишаються незмінними. За кожну кіловат-годину електроенергії споживачі продовжать платити 4,32 грн.

У постанові Кабміну вартість електроенергії для побутових споживачів залишається на рівні 4,32 грн до кінця квітня. Влада запевняє, що найближчим часом тарифи підвищуватися не будуть. Таким чином, українці продовжать платити 4,32 грн за кВт-год.

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Ціна на природний газ залишається без змін — 7,96 грн за кубометр.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук нагадав, що в Україні фіксовані тарифи на газ залишаються в силі до 30 квітня 2025 року. Однак влада продовжила термін дії фіксованого періоду. Таким чином українці й надалі оплачуватимуть блакитне паливо за чинними тарифами.

В уряді неодноразово наголошували, що ціни на газ не зростатимуть щонайменше до завершення війни та ще протягом півроку після скасування воєнного стану.

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Тарифи на комунальні послуги - новини за темою

Як писав Главред, в Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Нещодавно заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що українцям у 2025 році варто очікувати підвищення ціни на електроенергію та природній газ.

Однак пізніше в Міністерстві енергетики повідомили, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги. У пресслужбі підкреслили, що питання перегляду тарифів на електроенергію та газ зараз не стоїть на порядку денному.

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