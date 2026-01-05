Ціна сягне 450 гривень за кілограм: в Україні дорожчатиме один вид риби

Коротко:
- Вартість червоної риби в Україні зростатиме
- На це вплинуть кліматичні, виробничі та економічні фактори
- Зокрема, вартість лосося може сягнути 450 гривень за кілограм
Червона риба – саме той продукт, який українці часто купляють для святкового столу. Навіть зараз його важко назвати бюджетним, але у 2026 році ціни можуть вирости ще більше. Про це розповіла співвласниця рибного господарства Анна Сунько в коментарі Новини.LIVE.
За її словами, українському споживчому ринку варто готуватися до планомірного дорожчання риби. На це вплинуть кліматичні, виробничі та економічні фактори.
Вона підкреслила, що сьомга і лосось - найбільш популярні види червоної риби в Україні, вартість яких залежить від світових ринкових тенденцій і курсу валют.
На її думку, дорожчання неминуче, однак воно відбуватиметься поступово.
"У 2025 році середня ціна на сьомгу становила 350-400 грн за кілограм. У 2026 році ми очікуємо подорожчання до 380-450 грн через зростання логістичних витрат і попиту. Щодо лосося, то його вартість може сягнути 450 грн за кілограм", - наголосила співвласниця рибного господарства.
Що подешевшає у січні
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що після Нового року українців чекають певні позитивні цінові зміни.
Зокрема, за його словами, молочна продукція високої жирності з нового року стане більш доступною, відповідно, ціна порадує українців.
За прогнозом експерта, у січні вартість впаде одразу на 10-15%.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, від початку повномасштабного вторгнення ціна еспресо в Україні зросла майже вдвічі. У грудні 2025 року середня вартість чашки еспресо в країні сягнула 41 грн, що на 17% дорожче, ніж у 2024 році.
Також відомо, що у 2026 році в Україні хліб буде дорожчати, як і в попередні два роки. Зокрема, у 2025 році ціни на хліб зросли більш ніж на 20%. Такий же стрибок цін очікується і цьогоріч.
Крім того, із настанням січня зростання цін торкнеться й соняшникової олії. Очікується, що вартість літра олії буде близько 100 гривень або й вище.
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
