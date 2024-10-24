Зростання тарифів на комунальні послуги: що чекатиме українців у 2025 році - експерт

Меморандум між Україною та МВФ містить вимогу щодо їх перегляду

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Тарифи у 2025 році в Україні зростуть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Уряд України бере на себе зобов'язання перед міжнародними партнерами підвищити тарифи, враховуючи нові методи розрахунку та соціальні чинники, з огляду на ситуацію повномасштабного конфлікту. Багатьох українців хвилює можливе зростання тарифів на комунальні послуги у 2025 році. У ЗМІ неодноразово звучали прогнози, що це підвищення може бути необхідним через меморандум з МВФ.

Своєю думкою поділився експерт Олег Попенко в коментарі виданню "24 Канал".

Зростання тарифів на комунальні послуги в 2025 році дійсно очікується, оскільки меморандум між Україною та МВФ містить вимогу щодо їх перегляду.

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Уряд зобов'язується провести коригування тарифів з урахуванням нових розрахунків та соціальних умов, беручи до уваги воєнні реалії.

"Я очікую наступного року підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду і на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення. Водночас у Міністерстві фінансів наголошують, що в оновленому Меморандумі з МВФ — немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, однак така можливість врахована. Утім, такий крок може бути можливим, якщо програма субсидій буде належним чином профінансована", — сказав Попенко.

Що таке МВФ? Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Цей крок покликаний вирішити проблеми енергетичного сектора, що виникли через війну, але його реалізація можлива лише за наявності достатніх ресурсів для підтримки найбільш уразливих категорій населення.

Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Підвищення цін в Україні - що відомо

Раніше повідомлялося, що на українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Воно розглядається в рамках меморандуму із МВФ.

Як відомо, в Україні стрімко злетіла вартість стратегічного овоча. Вона зросла майже втричі порівняно з минулорічними показниками.

Інші популярні овочі також "злетять" у вартості вже у листопаді. Економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" Олег Пендзин зазначив, що вплине на зростання цін у наступному місяці збільшення інфляції.

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