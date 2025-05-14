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Популярний в Україні продукт може зникнути з полиць магазинів: у чому причина

Марія Николишин
14 травня 2025, 09:18
191
Найпопулярніший фрукт на планеті під загрозою.
Популярний в Україні продукт може зникнути з полиць магазинів: у чому причина
Можливий дефіцит бананів / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • Зміни клімату можуть призвести до дефіциту бананів
  • 80% світового бананового експорту припадає саме на Латинську Америку і Карибський регіон
  • До 2080 року близько 66% земель можуть стати непридатними для вирощування бананів

Зміни клімату, які відбуваються по усьому світу, вже вплинули на багато популярних культур. Зокрема, за какао, оливками та іншими культурами прийшла черга бананів. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що кліматична криза ставить під загрозу банани, які є найпопулярнішим фруктом на планеті.

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"Країни Латинської Америки і Карибського басейну страждають від затяжних кліматичних потрясінь. Це може позбавити людство найулюбленішого фрукта: до 2080 року близько 66% земель, на яких зараз вирощують банани в Латинській Америці та країнах Карибського регіону, можуть стати непридатними для цього", - йдеться в повідомленні.

Дослідники стверджують, що банан – не тільки найуживаніший фрукт у світі, а й одна з найважливіших продовольчих культур, що поступається лише пшениці, рису і кукурудзі.

"80% світового бананового експорту припадає саме на Латинську Америку і Карибський регіон – один із найвразливіших до кліматичних катаклізмів. Парадокс у тому, що вирощування бананів перебуває під загрозою через кліматичну кризу, спровоковану країнами, які практично не займаються їх вирощуванням", - додає видання.

Зокрема, сорт бананів кавендіш, який переважає в міжнародній торгівлі, вкрай чутливий до клімату. Він вимагає помірного температурного діапазону і помірного поливу. Водночас, шторми можуть пошкодити листя, позбавляючи рослину здатності до фотосинтезу.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на окремі сорти сала сягнули історичного максимуму. У середньому у травні ціна сала становить 238,50 гривень, в той час як минулого місяця 1 кілограм цього продукту можна було купити за 236,77 гривень.

На початку травня в Україні відзначається відносна стабільність цін на молочну сировину, що пов’язано з пожвавленням попиту на вітчизняну молочну продукцію за кордоном.

Крім того, після незначного здешевлення, ціни на ріпчасту цибулю на українському ринку знову почали зростати. Це пов'язано з помітним скороченням пропозиції в умовах сезонного виснаження запасів цибулі в українських господарствах.

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The Guardian

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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