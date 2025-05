Популярний в Україні продукт може зникнути з полиць магазинів: у чому причина

Коротко:

Зміни клімату, які відбуваються по усьому світу, вже вплинули на багато популярних культур. Зокрема, за какао, оливками та іншими культурами прийшла черга бананів. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що кліматична криза ставить під загрозу банани, які є найпопулярнішим фруктом на планеті.

Дослідники стверджують, що банан – не тільки найуживаніший фрукт у світі, а й одна з найважливіших продовольчих культур, що поступається лише пшениці, рису і кукурудзі.

"80% світового бананового експорту припадає саме на Латинську Америку і Карибський регіон – один із найвразливіших до кліматичних катаклізмів. Парадокс у тому, що вирощування бананів перебуває під загрозою через кліматичну кризу, спровоковану країнами, які практично не займаються їх вирощуванням", - додає видання.

Зокрема, сорт бананів кавендіш, який переважає в міжнародній торгівлі, вкрай чутливий до клімату. Він вимагає помірного температурного діапазону і помірного поливу. Водночас, шторми можуть пошкодити листя, позбавляючи рослину здатності до фотосинтезу.

