Запаси закінчуються: ціни на торішній овоч рвонули вгору

Ви дізнаєтеся:
- В Україні подорожчала торішня цибуля
- Скільки зараз коштує кг овоча
Після незначного здешевлення, ціни на ріпчасту цибулю на українському ринку знову почали зростати.
Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, зростання цін пов'язане з помітним скороченням пропозиції в умовах сезонного виснаження запасів цибулі в українських господарствах.
При цьому торгівельна активність на ринку цибулі трохи прискорилася, що також сприяє зростанню цін.
Згідно з даними аналітиків, фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18-27 грн/кг ($0,43-0,65/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Водночас вони зізнаються, що істотніше підвищити ціни їм поки що не вдається, оскільки покупці дедалі частіше залишаються незадоволені якістю пропонованої цибулі.
"Зазначимо, що наразі цибуля в Україні вже коштує в середньому на 26% дорожче, ніж у першій декаді травня минулого року. При цьому виробники не впевнені, що їм вдасться й надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість цибулі в сховищах стрімко погіршується", - йдеться в повідомленні.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні раптово дорожчає ключовий весняний овоч. Продається він у середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Крім цього, в Україні підскочили ціни на популярні молочні продукти. Українцям доведеться віддати за пачку сиру майже 100 гривень.
Водночас і ціни на полуницю в Україні рекордно зростають. Однак існують значні відмінності в цінах між різними торговельними мережами.
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