Допомога на оплату комунальних послуг: як отримувати 450 гривень щомісячно

Держава буде компенсувати витрати на комунальні послуги протягом 6 місяців.

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Для отримання допомоги українці мають звернутися до ПФУ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що повідомили в міністерстві:

Українці можуть щомісячно отримувати 450 гривень

Оформлення допомоги доступне не усім українцям

Українці, які безкоштовно розмістили в себе внутрішньо переміщених осіб, можуть оформити допомогу від держави за програмою "Прихисток". Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Громадяни зможуть покривати витрати на житлово-комунальні послуги виплатою розміром у 450 гривень за кожну розміщену людину. Її надаватимуть щомісячно протягом 6 місяців, але потім вона автоматично продовжується на такий же термін.

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Щоб отримати цю виплату вперше необхідно звернутися до Пенсійного фонду онлайн або офлайн. Власник житла і представник родини переселенців мають подати заяву встановленої форми.

Якщо ж українці вже раніше отримували компенсацію у рамках програми Прихисток, то наступну допомогу нададуть їм автоматично, без додаткового звернення.

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 по 30 квітня 2025 року, попри багато застережень експертів про ймовірність підняття тарифу на електроенергію, українці сплачуватимуть за світло все ще 4,32 грн/кВт-год.

Напередодні голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше попереджав, що найближчим часом в Україні не підвищуватимуть комунальні тарифи на електроенергію. Змін не буде й після закінчення опалювального сезону, наміченого на 30 квітня.

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