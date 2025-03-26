Допомога на оплату комунальних послуг: як отримувати 450 гривень щомісячно

Що повідомили в міністерстві:
- Українці можуть щомісячно отримувати 450 гривень
- Оформлення допомоги доступне не усім українцям
Українці, які безкоштовно розмістили в себе внутрішньо переміщених осіб, можуть оформити допомогу від держави за програмою "Прихисток". Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Громадяни зможуть покривати витрати на житлово-комунальні послуги виплатою розміром у 450 гривень за кожну розміщену людину. Її надаватимуть щомісячно протягом 6 місяців, але потім вона автоматично продовжується на такий же термін.
Щоб отримати цю виплату вперше необхідно звернутися до Пенсійного фонду онлайн або офлайн. Власник житла і представник родини переселенців мають подати заяву встановленої форми.
Якщо ж українці вже раніше отримували компенсацію у рамках програми Прихисток, то наступну допомогу нададуть їм автоматично, без додаткового звернення.
Комунальні послуги в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що з 1 по 30 квітня 2025 року, попри багато застережень експертів про ймовірність підняття тарифу на електроенергію, українці сплачуватимуть за світло все ще 4,32 грн/кВт-год.
Напередодні голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше попереджав, що найближчим часом в Україні не підвищуватимуть комунальні тарифи на електроенергію. Змін не буде й після закінчення опалювального сезону, наміченого на 30 квітня.
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