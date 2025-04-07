В Україні змінили податок на нерухомість: скільки доведеться платити

За умови затримки оплати застосовуються штрафні санкції.

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Податок на нерухомість в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

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У 2025 році зросте податок на нерухомість

За кожен "зайвий" квадратний метр українцям доведеться плати 106,5 грн

Податок потрібно сплатити впродовж 60 днів після надходження повідомлення

З 2025 року в Україні підвищили податок на нерухомість. Він стягуватиметься з власників квартир і будинків, якщо їхня площа перевищить встановлений норматив. Про це повідомляє Прикарпатська інформаційна корпорація.

Зазначається, що раніше за кожен "зайвий" квадратний метр українцям доводилося платити до 100,5 грн, але тепер ця сума збільшилася до 106,5 грн.

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Крім того, у різних містах тариф може варіюватися, оскільки його встановлюють місцеві ради.

Зокрема, податок стосується власників:

квартир площею понад 60 м²;

будинків площею понад 120 м²;

комбінованої нерухомості (і квартира, і будинок) понад 180 м².

Водночас, якщо площа квартири перевищує 200 м², а будинку — 600 м², щорічно стягується додатковий фіксований податок у розмірі 25 000 грн.

Як визначається податок за нерухомість

Податок розраховується за кожен квадратний метр, що перевищує встановлену норму. Його ставка не може бути вищою за 1,5% від мінімальної заробітної плати, яка на 1 січня 2024 року становила 7100 грн.

Оплату здійснюють щорічно за минулий період, тобто у 2025 році громадяни України платитимуть за 2024 рік.

Отримувач повідомлення від податкової повинен сплатити податок впродовж 60 днів після надходження повідомлення.

За умови затримки оплати до 30 календарних днів включно застосовуються штрафні санкції у розмірі 5% від суми податкового боргу, за затримки на строк понад 30 днів — 10% від суми боргу.

Податки в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні планують ухвалити закон про оподаткування доходів, отриманих на онлайн-платформах. Під оподаткування можуть потрапити самозайняті кур'єри, таксисти, орендодавці тощо, які заробляють шляхом надання послуг через такі платформи, як, наприклад, Bolt, Uklon, Booking або Glovo.

Уряд планує знову підвищити податки для ФОПів. Зокрема, податки стануть диференційованими: від 3% для торгівлі до 17% для окремих видів послуг.

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